Vivas agradece a Felipe VI su "cariño y apoyo" a Ceuta: "El Rey nos va a visitar"

El rey Felipe VI ha recibido este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la grave crisis provocada por la entrada de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

Vivas se desplazó expresamente a Palma para mantener este encuentro con el jefe del Estado. El presidente ceutí llegó al Palacio de Marivent poco antes de las 18:00 horas, donde fue recibido por Felipe VI. Tras saludarse y posar brevemente ante los medios gráficos, ambos accedieron al interior de la residencia estival de la Familia Real para celebrar una reunión centrada en la situación que atraviesa Ceuta.

Vivas ha afirmado que se ha sentido confortado por el mensaje de Felipe VI, que le ha transmitido su "cariño, apoyo y ánimo" para todos los ceutíes: "Ceuta está pasando por un momento muy difícil, y el hecho de que el jefe del Estado haya querido transmitir ese mensaje es especialmente relevante para los ceutíes, y yo, en nombre de todos ellos, lo quiero agradecer de manera pública", ha subrayado.

También se ha mostrado convencido de que el monarca visitará la ciudad autónoma cuando sea posible. "No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar, manteniendo el papel institucional que le corresponde", ha dicho Vivas, quien no ha querido aventurar una fecha.

El respaldo del Rey

La audiencia, que llega con Sánchez de vacaciones en La Mareta y después de que trascendiera que el presidente no cogió el teléfono a Vivas cuando quiso avisarle del incremento de llegadas, ha sido interpretada por el Gobierno ceutí como un "respaldo institucional y moral".

Además, el encuentro se produce pocos días después de que la Casa del Rey hiciera público un comunicado en el que Felipe VI expresó su "gran preocupación e indignación" por los acontecimientos registrados en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca advirtió entonces de que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse". Asimismo, trasladó que considera necesario adoptar "todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" el respaldo del conjunto de España a los ciudadanos de ambas ciudades autónomas.

En los días posteriores a la crisis, Felipe VI mantuvo contactos telefónicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También habló con Juan Jesús Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes trasladó su apoyo y palabras de ánimo.

Reunión con Marga Prohens

Aprovechando su viaje a Palma, Juan Jesús Vivas también mantuvo una reunión institucional con la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, en el Consulado del Mar.

Durante el encuentro, el presidente ceutí expuso la "grave situación" que continúa viviendo la ciudad una semana después de la entrada masiva de inmigrantes y aseguró que Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad debido a las dificultades para gestionar las consecuencias de la crisis.

Vivas trasladó además la "profunda preocupación e incertidumbre" con la que la población ceutí está viviendo estos acontecimientos, explicó las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma y defendió la necesidad de impulsar soluciones estructurales, así como de reforzar los mecanismos de protección de la frontera.

Por su parte, Prohens expresó su preocupación por unas circunstancias de "extraordinaria complejidad" y mostró su reconocimiento tanto a la actuación de las instituciones como a la respuesta de la sociedad ceutí durante esta crisis.