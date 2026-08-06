Mayor Oreja advierte de que Marruecos usará la "extrema debilidad del Frente Popular" para quedarse con Ceuta y Melilla

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, y la Fundación NEOS, de la que es presidente, han mostrado durante estos días su "profunda preocupación" por la invasión de más de 50.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a Ceuta y Melilla. Desde la organización alertan de la gravedad de lo sucedido y piden explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por su "fracaso" en la defensa de las fronteras españolas.

La fundación considera en un comunicado que la causa principal de esta invasión es "la extrema percepción de debilidad que proyecta España ante sus adversarios e incluso ante quienes pueden ser sus aliados, tanto en el ámbito interno como en su política exterior. En el ámbito territorial, la herencia de José Luis Rodríguez Zapatero y Sánchez se localiza en el País Vasco, Navarra, Cataluña y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Una herencia perversa y difícil de administrar". En este sentido, para Jaime Mayor Oreja, "cuando una nación decide extremar su debilidad, sus adversarios lo aprovechan. La debilidad es la consecuencia de una falta de cohesión y tiene siempre malas consecuencias".

"Los acontecimientos de Ceuta ponen de manifiesto una realidad que NEOS viene advirtiendo desde hace tiempo y que sintetizó en el documento España en el abismo, publicado en 2025. Cuando una nación proyecta debilidad institucional, dudas sobre lo que defiende o mal defiende un gobierno, se muestra vulnerable no solo en sus fronteras, sino también frente a las reivindicaciones de quienes son sus adversarios, a quienes envalentona. El problema no es solo Ceuta y Melilla, sino que va mucho más allá. No estamos únicamente ante un fenómeno del presente, sino ante un problema de futuro inmediato", insisten desde la organización de Mayor Oreja, María San Gil y Javier Martínez-Fresneda.

"El problema no es la fiabilidad o no del Gobierno de Marruecos. Mientras España esté gobernada por la debilidad de un proceso, de una segunda transición, Marruecos aprovechará todas las circunstancias para tratar de incorporar Ceuta y Melilla a su territorio. Esta posición no va a cambiar; es una verdad incómoda y debemos tomar conciencia de ello", denuncian desde NEOS.

"No nos gobierna un Gobierno, sino un proceso pactado con organizaciones y partidos que tienen como objetivo una España diferente, plurinacional, asentada en la autodeterminación decidida de unos y en la segunda transición de otros. Los adversarios de España hoy olfatean la extrema debilidad del actual Gobierno y de la actual situación. De ahí que el único objetivo, la única esperanza, sea el relevo democrático y el abandono, en el Gobierno, de este proceso. Nos equivocaremos si solo nos concentramos en los hechos concretos sucedidos en Ceuta y Melilla, por importantes que hayan sido: si el Gobierno fue informado por el CNI o no; si la respuesta de los ministros del Interior de la Unión Europea ha confirmado o no que el consenso total siempre conduce a la nada".

Herencia de ETA

A modo de similitud, la fundación señala que "la herencia comentada se puede identificar ya en sus tres localizaciones: el próximo Gobierno de ETA en el País Vasco y Navarra; un escenario caótico y desordenado en Cataluña; y una tentación ya permanente para Marruecos de apropiarse de las ciudades de Ceuta y Melilla. Hay un problema de nación, de España y, en consecuencia, de soberanía nacional. El actual Gobierno solo puede empeorarlo".

Y reiteran que "el problema que tenemos por delante es de tal envergadura que los partidos políticos que no están en el Frente Popular tienen que ser capaces, de modo creciente e inteligente, de estar juntos y de ofrecer una alternativa a este reto de futuro de primera magnitud. Se echa mucho en falta alguna reunión conjunta que lo demuestre y que permita ofrecer una alternativa común".

"No son temas para uno u otro partido, ni para que avance eventualmente uno u otro, porque del actual Gobierno, que responde a un proceso, no cabe esperar nada. No hay llamamiento posible a la responsabilidad y al sentido de Estado, porque seguirán impulsando este proceso letal. Alternativa, alternativa. No solo desde una nueva mayoría electoral, imprescindible a todas luces, sino desde el conocimiento de una propuesta, de un proyecto común ante estos retos. NEOS seguirá defendiendo una España consciente de sus responsabilidades, capaz de proteger su soberanía nacional y de afrontar los desafíos de nuestro tiempo desde la fortaleza institucional, la claridad de criterio y el compromiso con el bien común", concluyen en el comunicado.