Ajena al descarnado relato de lo vivido en Ceuta por los médicos, tal y como explicó en Es la Mañana de Federico el presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha llegado a negar que existiera un "colapso" de los servicios de salud en la ciudad autónoma con la entrada de más de 70.000 personas.

Frente a la vivencia de los sanitarios, que hablan de atenciones en plena calle ante la avalancha y de un trabajo en el que se había hecho lo "inhumanamente posible", la ministra sólo ha reconocido, en una entrevista en RNE, que los médicos "han tenido que atender el primer día, sobre todo, muchas más asistencias; al día siguiente ya se redujeron casi a la mitad y luego ya se ha vuelto a la normalidad, sin ningún momento de colapso".

🔴ENTREVISTA | Mónica García (@Monica_Garcia_G ), ministra de @sanidadgob 🗣️"Se ha dado una respuesta sanitaria y humanitaria por parte de INGESA, del hospital y los profesionales de Ceuta que ha sido encomiable y que no ha supuesto ningún colapso." ▶️https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/0pdEXaYDuC — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 6, 2026

En unas declaraciones que chocan radicalmente con las de quienes lo vivieron desde allí, García también ha contestado a la crítica del Sindicato Médico de que Ceuta carece de un plan de emergencia para contingencias como esta pese a lo vivido en 2021, de una magnitud mucho menor de la actual.

García se ha defendido de la crítica alegando que "todas las comunidades tienen planes de emergencia para catástrofes y emergencias; no se puede poner en duda los sistemas sanitarios en este aspecto". Sobre los sanitarios ceutíes, ha señalado que "se ha dado una respuesta encomiable y que no ha supuesto ningún colapso. Ha supuesto que vuelvan a tener que dar el cien por cien de sí mismos, que para eso estamos, somos profesionales y servidores públicos".

Desde el Sindicato Médico, se criticaron aspectos como que no se pusiera un hospital de emergencia en la misma playa y se denunció que las carencias en Ceuta vienen de lejos. También se lamentó que Mónica García no se desplazara a la ciudad: a su juicio, "debería haber acudido" a ver la emergencia en las calles.

En la entrevista, parte de ella dedicada a criticar a Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones sobre el ático, García también ha hablado de la respuesta de su Ejecutivo a la crisis y la casi inexistente crítica a Marruecos, salvo Margarita Robles. A su juicio, "cada uno hace su papel y exige las responsabilidades y critica lo que debe criticar" y en su opinión, "es absolutamente criticable" el papel de Marruecos, "lo cual no significa que haya que romper relaciones". En cualquier caso, para la ministra es "elogiable la labor del Gobierno" en lo que ha pasado, porque ha puesto "por delante los derechos humanos y ha defendido a las personas con exquisita humanidad".