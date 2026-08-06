Otra nota sobre el contacto petrolífero de Zapatero vuelve a señalar a Escrivá: querían paz con el dinero de Nervis

Las agendas de Leire Díez han vuelto a levantar el dedo acusador hacia el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El objeto de las preocupaciones de la cloaca era, en este caso, Nervis Villalobos. El motivo: era uno de los socios petrolíferos de Rodríguez Zapatero, tenía demasiada información, le seguía la pista EEUU y había que ofrecerle un salvoconducto —la nacionalidad española— pero, además, una vía pacífica para su patrimonio. Y justo en ese contexto se entienden las distintas anotaciones sobre Escrivá o el Banco de España. Y es que el abultado patrimonio de Nervis Villalobos podía provocar problemas con el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales —el SEPBLAC—, donde se encuentra el Banco de España que ahora gobierna Escrivá.

Un segundo pasaje de anotaciones sobre Nervis Villalobos ha terminado de centrar el tiro. En las primeras notas se aludía a "Félix" y a "Escrivá". El primero claramente puede ser Félix Bolaños, ministro de Justicia y, efectivamente, se acabó dando la nacionalidad española a Nervis Villalobos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, asunto donde intervino su departamento. En segundo lugar estaba Escrivá, que había sido ministro de Migraciones en el pasado y eso suponía que podía tener sentido la gestión por esa faceta suya. Pero lo cierto es que ya en esas notas aparecía mencionado el "Banco de España".

Pero ahora aparece un segundo apartado de anotaciones donde se aborda el problema de contentar a Nervis y ya no salen nombres. Sólo las gestiones. Y allí se puede ver que se habla de "nacionalidad" —que cae en el terreno del Ministerio de Justicia—, "Banco de España" —que sólo puede referirse al problema de control del patrimonio de Nervis y el gobernador del Banco, Escrivá— y "reunión con ZP", que obviamente es con Zapatero.

Las anotaciones "Nacionalidad", "Banco de España" y "Reunión con ZP".

En resumen, que las gestiones solicitadas por la cloaca parecen centrarse en el control de blanqueo donde el Banco de España tiene un fuerte peso por medio del SEPBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Lo cierto es que la cloaca del PSOE involucró al exministro y gobernador del Banco de España José Luis Escrivá y a "Félix", que parece referirse al ministro de Justicia Félix Bolaños, en un favor destinado a un colaborador de Leire Díez y socio de Zapatero, el exalto cargo del régimen bolivariano de Venezuela de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

Uno de los informes de la UCO define de esta manera al exalto cargo de la dictadura venezolana: "Esta persona ocupó el cargo de viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2007 y, según fuentes abiertas, se habría visto involucrada en varias causas judiciales en España, donde habría sido investigada. Entre ellas, destaca el caso Columbus, en el que Nervis habría participado en el uso instrumental de la empresa Columbus One Properties para presuntamente blanquear dinero ilícito procedente de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela". La causa la comenzó a investigar el juez Juan Carlos Peinado junto al fiscal José Grinda, ambos odiados por la cloaca. Además, habría servido como facilitador de información y/o la gestión de encuentros de interés para la cloaca del PSOE.

Nervis participó en la operación en la que se encontró a la demandante del fiscal José Grinda para recabar información en su contra e intentar extorsionarle para que consiguiese el archivo de causas en las que se investigaba la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. A cambio de esta colaboración con las cloacas, la fontanera socialista Leire Díez habría influido para que el Gobierno le hiciese un favor y lo nacionalizase como español.

"Coincidiendo temporalmente con algunas de las gestiones relativas al fiscal José Grinda, Nervis envió a Leire el enlace de la sede electrónica del Ministerio de Justicia —para la consulta de expedientes de nacionalidad española por residencia— y una captura de pantalla relativa al expediente de solicitud núm. R573261/2024, correspondiente a una petición suya. Este expediente se encontraba en estado de tramitación, estando pendiente la solicitud de 'informes preceptivos oficiales'. En suma, Nervis acompañó el pantallazo anterior con: 'Hoy ha habido un cambio de estatus. Creo que estamos en un punto clave', a lo cual Leire contestó: 'Lo he mandado para que lo miren'", afirma el informe de la UCO.

Este tema se repite en varias de las conversaciones de la cloaca del PSOE, concretamente entre Leire Díez y Nervis y su abogado, Ismael Oliver. En una de estas, Leire Díez hace referencia a una posible coincidencia entre ella y "Félix", pero sin haber podido hablar del tema: "Y ya se me ha escapado ayer Félix". Más tarde, hace referencia de nuevo al tema asegurando que el entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán había hablado con "Félix": "Ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo —de que se le hubiese rechazado la nacionalidad— era por la causa en la AN —Audiencia Nacional— en la que le piden 9 años. ¿Es Duro?". Con 'Duro', se refiere a la causa de Duro Felguera.

El letrado le responde que a la mujer de Nervis sí que le han dado la nacionalidad y que también está imputada: "Amiga, da la impresión de que aquí hay alguien o que no se entera o no están haciendo nada". Díez responde que "no es que no se la vayan a dar", sino que es "lo que han argumentado". En este punto, la cloaca intermedió entre Oliver y el gobernador del Banco de España: "Oliver recuperaría esta cuestión varias veces iniciado el año 2025, incluyendo en una de sus conversaciones, entre sus peticiones, una entrevista con el gobernador del Banco de España José Luis Escrivá Belmonte o alguien de su confianza. Sobre este particular, cabe hacer constar que en 2021 Nervis habría abierto una cuenta bancaria en España, la cual le habría sido cerrada posteriormente por intervención del SEPBLAC".