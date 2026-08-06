"Respaldo institucional y moral" del Rey a Ceuta con un encuentro con Vivas en Marivent

En medio de la crisis desatada en Ceuta, el rey Felipe VI ha convocado este jueves al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a un encuentro en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Tras la cita, viajará a Cali junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

La audiencia, que llega con Sánchez de vacaciones en La Mareta y después de que trascendiera que el presidente no cogió el teléfono a Vivas cuando quiso avisarle del incremento de llegadas, ha sido interpretada por el Gobierno ceutí como un "respaldo institucional y moral".

Fuentes del Ejecutivo ceutí han señalado a EFE que la recepción supone un gesto de "sensibilidad, cercanía y permanente atención" que tiene el Rey y que "siempre ha demostrado con Ceuta y que ahora se vuelven a poner de manifiesto".

Las mismas fuentes han afirmado que el Rey "siempre ha llamado a Juan Vivas cada vez que hay un momento complicado y presta una especial atención a lo que tiene que ver con la ciudad".

Por ello, se ha interpretado esta audiencia como un "gesto que constituye un respaldo institucional y moral que tiene un enorme valor para los ceutíes en unos momentos especialmente complejos, además de una muestra del compromiso e interés del Rey por todo lo que acontece en la ciudad", han añadido a EFE.

El pasado sábado, el Rey ya difundió un mensaje en el que trasladaba su profunda "preocupación e indignación" por los inaceptables acontecimientos en las fronteras de Ceuta y, en menor medida, de Melilla. También urgía a adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante" el incondicional apoyo y cariño del resto de la Nación a las poblaciones de las dos ciudades autónomas. El Estado, señaló, "debe velar por su seguridad".