Sanidad aísla en Galicia a un turista que dio positivo por hantavirus en Francia

El Ministerio de Sanidad ha confirmado de manera oficial que un ciudadano de doble nacionalidad franco-argentina se encuentra actualmente aislado en su alojamiento en Galicia tras haber dado positivo por la cepa Andes del hantavirus. Las pruebas médicas que confirmaron la infección fueron realizadas en Francia hace unos días, antes de que el turista cruzara la frontera hacia territorio español.

A pesar de la alerta inicial que suele acompañar a este tipo de patógenos, el Departamento de Salud Pública ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. El paciente se encuentra completamente asintomático, motivo por el cual no requiere ingreso en una unidad de alto nivel para enfermedades infecciones. Al remitir los síntomas antes de su llegada a la Península Ibérica, el riesgo epidemiológico para la población se reduce drásticamente.

La cronología de los hechos sitúa al viajero en el país vecino durante la segunda quincena del mes de julio. Según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, acudió a los servicios médicos franceses al presentar un cuadro respiratorio leve. Las autoridades sanitarias galas procesaron la muestra y confirmaron posteriormente que se trataba de hantavirus. Sin embargo, para cuando se obtuvo el resultado, el turista ya había continuado su ruta de viaje. "Después viajó a España ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar", han precisado desde el departamento gubernamental.

Como medida de precaución y siguiendo los protocolos de salud pública establecidos, el individuo permanece aislado junto a su familia. En estos momentos, las autoridades sanitarias se encuentran a la espera de coordinar las acciones pertinentes para gestionar el caso y los posibles contactos que haya podido mantener durante su travesía.

El hantavirus, en su variante Andes, es un patógeno que se transmite habitualmente por el contacto con roedores infectados, aunque esta cepa específica es una de las pocas que ha documentado casos de transmisión de persona a persona. Esto explica el celo de las administraciones a la hora de monitorizar al paciente, dado su origen franco-argentino y la prevalencia de esta enfermedad en ciertas regiones de Sudamérica.

Este incidente sanitario se produce apenas un mes después de que la Organización Mundial de la Salud diera por finalizado otro brote relacionado con la misma cepa Andes en territorio español. En aquella ocasión, la alerta se desató el pasado mes de abril en el crucero MV Hondius, que se encontraba atracado en Tenerife. Aquel episodio obligó a las autoridades a desplegar una compleja operación de evacuación para garantizar la seguridad de los ocupantes del buque y evitar la propagación del virus en las islas Canarias.