La preocupación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta por la posibilidad de que pueda registrarse una nueva avalancha de inmigrantes irregulares que intente llegar a España cruzando la frontera desde Marruecos se ha extendido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero nos preguntamos: ¿se producirá otro asalto próximamente?

Fuentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han confirmado a Libertad Digital que están circulando llamamientos a realizar un nuevo asalto y que la fecha señalada es el 15 de agosto. "Nos consta que las convocatorias existen", aseguran. "Los mensajes se mueven sobre todo por TikTok y WhatsApp, con grupos creados para coordinar el cruce, y fijan como punto de reunión Castillejos (Fnideq)", nos explican.

"Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido", animan desde uno de ellos. "Es más que un rumor", señalan nuestras fuentes, "pero esta convocatoria en redes, por la información que manejamos, no creemos que genere una entrada masiva". "El precedente más parecido es el del 15 de septiembre de 2024, que se quedó en nada porque hubo coordinación real con Marruecos y un dispositivo potente a ambos lados", argumentan desde la Jefatura de Información.

"Cuando hay voluntad y anticipación, estas convocatorias se desactivan", insisten, "y ahora parece que Marruecos ha cerrado el grifo". "No parece que lo del día quince tenga posibilidades de generar el poder de convocatoria que vimos el jueves pasado", consideran. De sus palabras se deduce que los inmigrantes pasan si es lo que las autoridades marroquíes quieren. Y ahora tienen demasiados ojos encima como para que lo consideren conveniente.

Lectura desde AUGC

Ante esta convocatoria, la Asociación Unificada de Guardias Civiles pide "prudencia". En estos momentos, "hay mucha más vigilancia que en julio y la viabilidad de que ocurra es baja". "No vamos a alimentar la alarma que buscan precisamente quienes lanzan estos mensajes", señala en declaraciones a Libertad Digital el secretario de relaciones institucionales de la organización, Diego Madrazo.

Eso sí, advierte, "si el 15 no pasa nada, no será por las boyas, que no disuaden a nadie y solo dan cobertura jurídica al rechazo en frontera —por la laguna que encontró el Tribunal Supremo en la Ley de Extranjería, que impedía las devoluciones en caliente de quienes llegaran a nado—. Será por la anticipación y la coordinación que faltó en julio".

"Lo del 31 no fue imprevisible, fue imprevisto. Que es muy distinto", asevera. "La avalancha se gestó durante días en las mismas redes que ahora todo el mundo dice vigilar, la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio marcó un antes y un después que nosotros mismos advertimos públicamente, y las entradas llevaban semanas contándose por cientos".

"No caben más excusas"

"Con todos esos indicadores encima de la mesa, nadie reforzó nada hasta que ya había miles de personas en el agua y compañeros sacando cadáveres", asegura el portavoz de AUGC. "Ahora se vigila el 15 de agosto con lupa. Bien, pero que nadie venda como diligencia lo que es la reacción tardía de quien llega después de un centenar de muertos", sentencia.

"Desde AUGC exigimos que los refuerzos que han llegado no se retiren en cuanto baje el foco mediático, como ha pasado siempre, porque la fecha señalada es el 15 pero la presión no tiene calendario", traslada a este periódico. "La frontera sur no puede seguir gestionándose a golpe de crisis y de titular".

Por su parte, el sindicato mayoritario de Policía Nacional Jupol destaca en declaraciones a Libertad Digital que "ahora el Ministerio del Interior no tiene excusa alguna para decir que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo", como ha defendido Fernando Grande-Marlaska tras el asalto del pasado jueves.

No obstante, Jupol recuerda que el sindicato venía denunciando en redes "desde el lunes anterior" lo que estaba sucediendo en la Ciudad Autónoma, pero no se hizo nada para frenar la avalancha. "Más de mil personas han entrado en Ceuta a nado en la última semana", advertían en el post del 28 de julio. "Lo del día 15 está saliendo por todos lados, no caben más excusas".