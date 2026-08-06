Un sacerdote pide a la Virgen que "impulse la reconquista de Marruecos" y el Arzobispado se disculpa

La polémica invasión de más de 70.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos a Ceuta y Melilla que ha sacudido a la sociedad española también ha provocado polvareda en el seno de la Iglesia. Javier Aizpún, párroco de Huarte y canónigo de la Catedral de Pamplona, utilizó sus redes sociales para referirse a ello, sugirió "bombardear Rabat" y llamó a "reconquistar" Marruecos.

El sacerdote español también pidió en X "fuego masivo contra los invasores de Ceuta y el bombardeo de Rabat", para después añadir que "no faltan soluciones, falta criterio, valor y voluntad".

En otra de sus publicaciones invocó a la patrona de Ceuta para reclamar una expansión militar y religiosa sobre el país vecino. "Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, impulse la reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo. Lo que la reina Isabel la Católica dejó sin hacer, lo sepamos terminar", escribió también.

El clérigo también difundió un mensaje sobre los inmigrantes que cruzaron a Ceuta en el que afirmaba que "parece que el rey Mohamed acaba de indultarlos, estaban todos en la cárcel. El nivel de delincuencia va a ser inenarrable". Además, Aizpún defendió recuperar el norte de Marruecos, al que calificó como "nuestra tierra", reivindicó la llamada "España eterna", llegó a plantear la restauración del Imperio Romano y abogó también por devolver la basílica de Santa Sofía al culto cristiano.

Tras los mensajes, el Arzobispado de Pamplona y Tudela ha pedido disculpas por las "poco acertadas" manifestaciones realizadas por el párroco de Huarte, quien también acusó al Gobierno de España de estar "sometido al enemigo".

En una nota de prensa emitida este miércoles, el Arzobispado ha destacado que se trata de "una opinión estrictamente personal, que en ningún caso representa ni es compartida por esta Iglesia diocesana". Ha subrayado que la posición de la Diócesis "es plenamente coherente con el mensaje evangélico del Papa León XIV, quien durante su visita al puerto de Arguineguín recordó que 'la dignidad humana no tiene pasaporte' y afirmó que 'no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios', invitando a afrontar los desafíos migratorios desde la justicia, la paz y el respeto a toda persona".

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha mantenido un diálogo con el párroco para "pedirle las oportunas explicaciones" sobre unas manifestaciones que considera "muy poco acertadas, especialmente por tratarse de un sacerdote, párroco además, llamado a ser instrumento de comunión, diálogo y reconciliación".

El Arzobispado ha informado, además, de que el párroco de Huarte ha eliminado su cuenta en la red social X desde la que publicó estas manifestaciones. Además, "ha pedido perdón personalmente al arzobispo y, a través de él, quiere hacer extensiva esta petición de perdón a la iglesia y a la sociedad".

La Diócesis de Pamplona y Tudela se ha disculpado "por la confusión y el malestar que estas declaraciones hayan podido generar" y ha reiterado su compromiso con "la cultura del encuentro, el respeto a la dignidad de toda persona y la búsqueda de soluciones inspiradas en la paz, la justicia y el diálogo".