Zapatero y la 'conexión Binebine': el millonario marroquí que borró su deuda con Hacienda al calor del expresidente

En plena escalada de tensión con Rabat, agravada por el ataque a nuestra soberanía con el asalto de 80.000 marroquíes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, y la calculada ambigüedad del Gobierno español ante el chantaje alauí, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a colocarse en el centro de la sospecha. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez cede de forma sistemática a los postulados del Reino de Marruecos, muy intensamente desde que se descubrió el espionaje del teléfono del presidente Sánchez mediante el software Pegasus, entre bambalinas opera una tupida red de influencias y amistades peligrosas. En el corazón de ese entramado destaca la figura de El Khalil Binebine: un hiperactivo magnate, y verdadero "hombre de confianza" del entorno directo de Mohamed VI.

Las alarmas saltaron cuando el nombre de Binebine, que arrastraba desde el año 2015 una abultada deuda con la Hacienda española superior a los 4,3 millones de euros, desapareció repentinamente del listado oficial de grandes deudores publicado por la Agencia Tributaria. ¿La coincidencia? Su misteriosa salida de la lista de morosos se produjo al mismo tiempo que Zapatero decidía ficharle para el Consejo Asesor de Gate Center, el laboratorio de ideas e influencias internacionales creado por el expresidente español. Fuentes conocedoras de la operación apuntan a maniobras de intercesión directa por parte del exlíder socialista para limpiar la hoja de servicios del influyente marroquí en España. Así lo publicaba Vozpópuli el pasado 18 de julio.

Quizá lo más llamativo es que aunque Binebine llevaba años (desde 2015) figurando en la lista de morosos de Hacienda, desaparece de ella cuando es fichado para el Gate Center de Zapatero, pocos meses después de que, oh casualidad, Pedro Sánchez cambiara de posición sobre el Sáhara Occidental, respaldando públicamente el plan de Marruecos para la antigua provincia española.

Y como ya explicamos esta semana en La Noche de Cuesta, aquella decisión llegó poco después de que el Gobierno conociera que el móvil del presidente del Gobierno Pedro Sánchez había sido infectado por el software espía Pegasus.

Nacer en Palacio: de bufón real a cerebro financiero

Para comprender el peso específico de Khalil Binebine no hay que acudir a los registros mercantiles ordinarios, sino al centro mismo del poder en Rabat. Binebine no es un advenedizo. Es hijo de Mohamed Binebine, el célebre bufón de la Corte de Hassan II que gozó, durante décadas, de un acceso privilegiado al monarca, muy superior al de cualquier ministro del gabinete. Su madre, una ministra influyente del gobierno. Criado entre las paredes del Palacio Real —y a pesar del drama familiar por el fallido golpe de Estado en el que se vio implicado su hermano Aziz—, Khalil nació y creció en la cúpula del régimen.

Licenciado en Medicina por la reputada Universidad de la Sorbona y políglota capaz de expresarse en siete idiomas (hebreo, inglés, portugués, francés, alemán, español y árabe marroquí), Binebine inició su trayectoria pública como médico personal del magnate estadounidense Malcolm Forbes (editor de la revista Forbes desde 1957 a 1990). De la mano del magnate norteamericano tejió en los años ochenta y noventa una red de contactos al máximo nivel en Washington y Nueva York, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes cercanas al propio Khalil. Posteriormente dio el salto al sector financiero internacional como asesor externo para gigantes del private equity de la talla del Grupo Carlyle y fundó, junto a un exministro de Sanidad singapurense, el influyente fondo de capital riesgo Vickers Venture Partners. Su apuesta por firmas tecnológicas y biotecnológicas como Samumed (actualmente rebautizada como Biosplice Therapeutics) valorada en cerca de 12.800 millones de dólares, le convirtió en multimillonario.

El modus operandi

Sin embargo, detrás de la fachada de sofisticado inversor cosmopolita se esconde un perfil que llama especialmente la atención. Algunos de quienes han tratado de cerca a Binebine no dudan en definir su modus operandi como el de un verdadero "Epstein marroquí" —pero no por la vertiente de los escándalos sexuales que acapararon los titulares del magnate norteamericano—. No. Más bien por una obsesión enfermiza por tejer una gigantesca red de influencias al más alto nivel en todo el mundo, combinada con el manejo de información confidencial y sensible. Y estos tentáculos, siendo fiel al régimen de Mohamed VI, también han llegado a España.

A pesar de no ser una figura de perfil público, se señala que Binebine se estaría desplazando por el mundo usando pasaporte diplomático, según las fuentes consultadas. Las mismas fuentes señalan que tiene pasaporte francés, marroquí y norteamericano, al menos. Una condición que facilita el trasiego de la valija e invulnerabilidad operativa. Un status reservado únicamente a los colaboradores más estrechos y determinantes del régimen alauí.

Las fuentes consultadas por Libertad Digital y muy cercanas a la vida social de Khalil, aseguran que en su espectacular propiedad en Marrakech (que tiene, según cuentan, una puerta reservada para que entre por ella únicamente el rey de Marruecos) o en sus exclusivas residencias de París, Miami y Gran Canaria —donde posee una mansión de ensueño—, Binebine ha agasajado a la élite política e institucional internacional. En sus salones han pernoctado figuras de lo más granado del panorama político y económico internacional. Algunas fuentes señalan que el fallecido Dominique Strauss-Kahn ha sido uno de sus invitados habituales, que ha acompañado a Binebine y a su marido Gwilym Hall, en más de una ocasión. Las mismas fuentes hablan de magistrados y políticos españoles que han sido habituales en sus reuniones en su casa de Marruecos o de Canarias. De entre los políticos españoles, uno de los que destaca es José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Es un riesgo para los intereses de España?

En los últimos tiempos, Binebine ha extendido sus tentáculos al patrocinio deportivo de alto nivel, financiando la PTO (Organización de Triatletas Profesionales) y celebrando en sus dominios las cumbres del triatlón mundial. Un escaparate perfecto para seguir ampliando su selecta red de relaciones públicas. Ha concedido entrevistas a medios especializados como esta, y además tiene una página personal, que al parecer le regalaron algunos familiares, donde se le puede ver practicando este deporte por todo el mundo.

Lo verdaderamente alarmante para la seguridad nacional no es la ostentación de un multimillonario alauí, sino la extrema servidumbre que destacados políticos españoles muestran ante su figura. Que un expresidente del Gobierno de España, muñidor clave de la política exterior con Marruecos y valedor del viraje histórico sobre el Sáhara Occidental, mantenga una relación íntima de alojamiento, favores fiscales y proyectos comunes con un engranaje de semejante valía para la inteligencia marroquí sitúa a las instituciones españolas en una posición de vulnerabilidad preocupante. Y más aún en un momento crítico de afrenta soberana en las fronteras de Ceuta.