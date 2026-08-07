Hasta 15 chicas menores, algunas marroquíes y que rondan los 14 años, habrían sido atendidas por posible violación en el Hospital Universitario de Ceuta después de la invasión de la semana pasada en la que más de 50.000 inmigrantes llegaron ilegalmente desde Marruecos a España. Según fuentes sanitarias consultadas por Libertad Digital, más de una de las agresiones sexuales habría sido cometida por los extranjeros que cruzaron en avalancha a España.

En este sentido, según han adelantado diversos periódicos, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un presunto caso de violación a una niña por parte de uno de los extranjeros que entraron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio. La investigación se ha abierto después de la denuncia presentada por la víctima, la cual tuvo que acudir al Hospital Universitario para ser atendida clínicamente. De hecho, la Policía también tiene constancia de otros posibles casos de abusos o tocamientos a menores, las cuales han sido llevadas a un colegio público de la ciudad donde permanecen como colectivo vulnerable.

Respecto a estas agresiones sexuales, y en la misma línea que apuntan las fuentes consultadas por este periódico, la médico Susana Ascaso, médico de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta confirma la existencia de estos casos y señala que el centro sanitario ha atendido a menores inmigrantes de alrededor de catorce años.

Enfermedades que pueden derivar en "epidemias"

En una entrevista concedida a Qreativos, la médico de Ceuta también ha alertado de que han atendido a inmigrantes ilegales de patologías como la tuberculosis o la hepatitis, que tienen el "riesgo potencial de convertirse en epidemias" y que sus compañeros atienden a una media de "entre 300 y 400 personas" tras la entrada masiva de la pasada semana.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue vendiendo el relato de que la provincia española ha vuelto a la normalidad y diciendo que Marruecos es un "socio fiable". Sin embargo, como están denunciado los ceutíes, algunos ilegales siguen campando a sus anchas en las calles y queda por ver en que derivan estas enfermades graves que portan algunos de estos extranjeros. Todo ello, mientras la presión de Marruecos para adueñarse de Ceuta y Melilla no deja de crecer al mismo tiempo que la inacción del Ejecutivo socialista.