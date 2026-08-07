Críticas en Europa al plantón de Saiz y Marlaska: "Han visto claro que Sánchez es un paria"

La Comision de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) acogió este jueves una sesión extraordinaria sobre lo ocurrido en Ceuta que contó con la intervención del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pero no con representantes del Gobierno español a pesar de la invitación a los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Migraciones, Elma Saiz.

Vivas aprovechó para lanzar una nueva petición de auxilio a las autoridades europeas ("la próxima vez podemos caer en el abismo", dijo). El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, volvió a ofrecer ayuda a España.

Según explicó la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, a Es la Mañana de Federico en esRadio, la sesión sirvió para demostrar entre otras cosas que es "mentira" que como dice el Ejecutivo se estén coordinando con la UE tras lo ocurrido. El comisario europeo, destacó la popular, explicó que "el Gobierno de España no nos ha pedido más ayuda" y recalcó que se les había ofrecido más recursos. Montserrat también se preguntó cómo es posible que todavía no se haya identificado a todos los asaltantes que quedan en la ciudad para que se cumpla el reglamento de extranjería y se proceda a su expulsión.

Montserrat subrayó que "todo el mundo, de todos los partidos, criticó" la ausencia de Saiz y Marlaska, preguntándose "cómo puede ser que dos ministros que son los responsables" de este ámbito "ni siquiera hayan dado la cara". Sánchez, avisó, "quiere dar por terminada esta crisis como si fuera algo aislado y esto continúa. No es sólo una crisis migratoria sino para la integridad territorial española y europea". "Ceuta vive amenazada", recalcó Montserrat recordando a los cien fallecidos y la directiva europea de retorno que establece que los adultos regresen a su país de origen y recordando que la ley también prioriza que los menores vuelvan con sus familias.

Sobre las declaraciones de Marruecos sobre la devolución de los menores y los obstáculos judiciales, Montserrat avisó de que probablemente quiera poner trabas y enfatizó la necesidad de "trabajar en esa diplomacia con los terceros países considerados seguros", como es el caso marroquí.

En cuanto a la percepción de Sánchez en Europa, con la primera oleada de críticas y reacciones como la italiana, a juicio de Montserrat "los primeros ministros se han dado cuenta de que Sánchez es un peligro para Europa" y que "no defiende la frontera sur, que es de todos".

La dirigente popular recordó cómo en 2021 Europa "no salió con la fuerza que ha salido a su vez", algo que a su juicio responde a que han visto "claro que Sánchez es un paria", que "Ceuta no es un accidente" sino la consecuencia de una política exterior opaca y que también es capaz de "abandonar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque estuvimos horas sin que tuvieran un mandato claro".

Ademas, Montserrat insistió "en que continúa rechazando la ayuda de Europa", se ha detectado con claridad el efecto llamada de la regularización masiva y cómo ha "despreciado a sus propios servicios de Inteligencia". "Quedémonos en que Europa está a la defensa de sus fronteras y que ha alertado a Sánchez de que o las protege o tendrá consecuencias, porque puede cerrar Schengen a España". En su opinión, desde Bruselas "están poniendo mucha presión" sobre el Gobierno para que defienda sus fronteras.