¿Dónde están las piernas de Sánchez? La extraña foto de Moncloa que ha desatado todo tipo de teorías

La imagen difundida por La Moncloa tras la reunión telemática de Pedro Sánchez con varios ministros para abordar la crisis de Ceuta ha provocado un aluvión de comentarios por un motivo de lo más peculiar: las piernas del presidente parecen haber desaparecido.

En la instantánea, tomada en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, Sánchez aparece sentado frente a una pantalla en la que participan por videoconferencia varios miembros del Gobierno. Sin embargo, el encuadre y la perspectiva hacen que, bajo la mesa, no se aprecie rastro de sus piernas, un detalle que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Una de las patas de la silla es más larga que el resto

La fotografía ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Hay quienes sostienen que podría tratarse de un simple efecto óptico provocado por el cristal de la mesa y la posición de la silla, por lo que las piernas de Sánchez quedarían escondidas tras las patas de la mesa.

Sin embargo, otros creen que la imagen podría haber sido editada. Y las dudas son comprensibles por un detalle aparentemente extraño en la silla del presidente: una de las patas es más larga que el resto.

La barra metálica central no es igual en ambas fotografías

No es el único detalle que ha despertado la curiosidad. Quienes han comparado la fotografía con otras imágenes tomadas en ese mismo despacho, como la de la ya famosa reunión de 2021 durante la crisis de Afganistán, han observado otra diferencia llamativa. En aquellas instantáneas se aprecia con claridad la estructura metálica situada bajo el cristal de la mesa: una barra transversal de la que parte otra pieza hacia el centro, formando una especie de triángulo. En la imagen distribuida este viernes, en cambio, sí se distingue la barra horizontal, pero esa pieza central no resulta visible.

En el breve vídeo distribuido por el propio Gobierno de la reunión, en un fotograma se puede apreciar a través del cristal de la mesa que Sánchez viste pantalón largo, aunque la grabación tampoco llega a mostrar sus pies, por lo que el misterio sobre el calzado sigue sin resolverse.

El jefe del Ejecutivo, @sanchezcastejon, ha presidido la reunión de coordinación sobre la situación en Ceuta. Han evaluado las labores de auxilio para los migrantes y el refuerzo de las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí.https://t.co/LJmYpEhYEM pic.twitter.com/BWpOwMlbOP — La Moncloa (@desdelamoncloa) August 7, 2026

El recuerdo de las alpargatas

La curiosidad no habría ido mucho más allá de un comentario en redes de no ser porque muchos recordaron inmediatamente un episodio parecido ocurrido en agosto de 2021. Entonces, durante la crisis de Afganistán, La Moncloa difundió una imagen de Pedro Sánchez despachando desde La Mareta que acabó siendo noticia porque el presidente aparecía vestido con camisa y americana... pero calzando unas alpargatas, una combinación que dio lugar a numerosas bromas y críticas.

Puede que todo tenga una explicación tan sencilla como un mal ángulo o un reflejo de la mesa de cristal. Pero, mientras tanto, la fotografía ya ha conseguido despertar la curiosidad de más de uno con una incógnita difícil de ignorar: ¿dónde están las piernas de Pedro Sánchez?