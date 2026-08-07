La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con pautas de actuación para los fiscales con el objetivo de "garantizar" la "protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria" que se encuentran en territorio español y anuncia que actuará en el caso de que las comunidades rechacen la acogida de menores.

Esta instrucción se produce después de que algunas comunidades autónomas se hayan mostrado reacias a una posible acogida de menores inmigrantes tras la invasión de Ceuta de más de 70.000 personas provenientes de territorio marroquí. No obstante, la Fiscalía de Peramato no hace una alusión directa a los hechos ocurridos en Ceuta.

"Desde el momento en que la sección de menores del lugar de destino tenga conocimiento de que se va a efectuar un traslado de personas extranjeras menores de edad a su territorio, procedentes de una comunidad autónoma declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria se deberán adoptar las medidas necesarias, en el marco de las oportunas diligencias preprocesales o expediente gubernativo, para que por parte de la entidad pública autonómica de protección de menores se procure una adecuada acogida y se dé cumplimiento a su deber de garantizar la atención inmediata necesaria y, en su caso, protección de aquellos mediante la adopción de las medidas oportunas cuya superior vigilancia y control deberá ejercer el/la fiscal competente", señala la nota de prensa compartida por la Fiscalía General en X.

📰 INFOFISCALÍA 29/26 ➡️ La Fiscal General del Estado ha dictado hoy un decreto para garantizar la protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria que se encuentren en nuestro país. ➡️ En él se establecen… pic.twitter.com/fzUXYLi9ku — Fiscalía General (@fiscal_es) August 7, 2026

Por otro lado, la nota explica que en el caso de que una comunidad autónoma "rechace o muestre reticencias" para asumir de forma "inmediata" la recepción de los menores que le correspondan por reparto el fiscal "del lugar de traslado/origen deberá informar en este sentido el/la fiscal delegado la del lugar de destino con copia de la resolución de reubicación y traslado, asi como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución".

Causa en la Audiencia Nacional

Los hechos ocurridos en Ceuta se encuentran siendo investigados desde el pasado 31 de julio en la Audiencia Nacional después de que se abriesen diligencias previas y se solicitase a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) información para averiguar si este movimiento se trató de una "acción concertada".

Iustitia Europa, impulsores de la causa también han presentado esta semana una denuncia ante la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo con el objetivo de exigir que se investiguen estos hechos. De igual manera, la Audiencia Nacional también ha preguntado a la Jefatura de Información de la Guardia Civil si fue alertada antes de la crisis migratoria en la frontera.