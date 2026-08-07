La UCO no descarta que Leire Díez se encontrase en Ferraz cuando coordinó el intento de soborno a Carmen Pano

La presunta cloaca del Partido Socialista buscó "recuperar" a la empresaria que aseguró en sede judicial haber realizado dos entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz mediante la dirección de la fontanera Leire Díez. "Salgo de Ferraz", escribió Díez el mismo día que intercambió mensajes con el abogado Ismael Oliver sobre este asunto.

Uno de los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contenido en el sumario de la causa refleja que la fontanera socialista escribió al entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández: "salgo de Ferraz".

La UCO precisa que este mensaje se produjo el 17 de febrero de 2025, mismo día en el que Oliver contactó con Díez para pedirle que "arregle el tema de Pano" porque tenía prevista su declaración para el día siguiente y temían que hablase de las entregas de dinero en Ferraz.

"Tras este primer mensaje, Oliver se ofrece a llevar él mismo la 'negociación', llegando a solicitar autorización a Leire para llevarla a cabo: 'me autorizas?'. Este extremo, más allá de lo relevante de la actuación concreta, evidencia el rol que cada uno de los intervinientes ostentaba, siendo Leire la que debe autorizar las actuaciones de Oliver y, por otro lado, solicitando este su consentimiento", explica la UCO.

"Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como 'negociación', evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su 'compra': 'Esta se vende. Debemos saber comprar'", añade. Además, en esta conversación Oliver también hace referencia a que este "trato" también debía ir encaminado hacia su hija y hacia una tercera persona a la que hace referencia como "Álvaro" y que la UCO relaciona con el chófer que acompañó a la empresaria a realizar una de las dos entregas de dinero.

"Poco tiempo después de que se estén produciendo estas conversaciones (la anterior conversación se produce entre las 11:03 y las 11:16 horas del 17.02.2025 y la conversación con Teijelo se inicia a las 12:03 horas), Leire mantuvo otra conversación con Teijelo en relación con este mismo asunto. En concreto, Leire le indicó, 'Mañana Pano va de testigo a lo de K', planteando a continuación, '¿La podemos recuperar?'. Tras los mensajes anteriores consta una secuencia de mensajes enviados por Teijelo, los cuales aparecen como eliminados", prosigue la UCO.

A continuación es cuando la UCO refleja el mensaje de "salgo de Ferraz" enviado por Díez a Vicente Fernández. Esto, según la UCO, se correspondería por el contexto de la investigación con la sede del PSOE "y, por consiguiente, no pudiendo descartarse que en el momento en el que se estaban produciendo las conversaciones anteriores, Leire se encontrase en el interior de la misma".

La abogada de Koldo niega el soborno

"Se evidencia que Leire habría autorizado a Oliver a llevar a cabo una "negociación" con Pano y, por otro lado, que la persona que supuestamente habría efectuado el ofrecimiento habría sido Leticia [de la Hoz]", señala la UCO en el informe del sumario. No obstante, la abogada de Koldo García negó en sede judicial el pasado 14 de julio haber intentado sobornar a la empresaria para cambiar su versión acerca de las entregas de dinero y apuntó a que posiblemente la actitud de Carmen Pano acerca de los hechos se deba a una desavenencia en una comisión en el sector de los hidrocarburos.

Sin embargo, días antes de su declaración fue el turno de la propia Carmen Pano. La empresaria ratificó su declaración prestada ante los agentes de la UCO y defendió que le ofrecieron hasta 250.000 para cambiar su versión acerca de las entregas de dinero para "salvar el culo" a José Luis Ábalos y a Koldo.