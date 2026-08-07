Todas las alertas que Marlaska y Sánchez ignoraron antes del asalto a Ceuta

La situación en Ceuta ya era insostenible en los días previos al gran asalto del pasado 30 de julio. No hay más que bucear por internet para encontrar decenas de referencias sobre el aumento del flujo de inmigrantes que estaban llegando desde Marruecos, animados por la sentencia del Tribunal Supremo que, desde el pasado 8 de julio, impide las llamadas "devoluciones en caliente" de las personas que intenten entrar a nado en territorio español.

Lo denunciaron en sus redes los principales sindicatos y asociaciones de profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, informaron sobre ello buena parte de los medios de comunicación nacionales de nuestro país —de prensa, radio y televisión— y lo contó el propio presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, allí donde le dejaron hacerlo. Al parecer, lo sabía todo el mundo menos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Efecto llamada de la sentencia

El pasado 10 de julio, la Asociación Unificada de Guardias Civiles expresaba su preocupación en un comunicado y advertía a través de X que la decisión del TS abría un nuevo escenario que requería de "instrucciones precisas para proteger a los agentes y garantizar una actuación conforme a la ley".

El Supremo cierra la puerta a las devoluciones en caliente en el mar. Los guardias civiles necesitan protocolos claros, seguridad jurídica y respaldo institucional, no incertidumbre en actuaciones tan sensibles.

Desde #AUGCCeuta exigimos instrucciones precisas para proteger a… — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 10, 2026

De poco sirvió. Las instrucciones no llegaron y los refuerzos necesarios tampoco. La llegada de irregulares a nado a la parte española de la playa del Tarajal fue en aumento con el paso de los días hasta que el 27 de julio saltaron todas las alarmas. Las delegaciones de AUGC y UGT en Ceuta se reunieron para analizar la situación. Y dejaron constancia de ello en redes.

AUGC se reúne con @UGT_Comunica para analizar la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas a nado en Ceuta y defender un marco legal que aporte seguridad jurídica a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones. Nuestro respaldo a @AUGCCeuta en… — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 27, 2026

Mas de 1.000 en una semana

Para el 28 de julio, el goteo de inmigrantes diarios ya no se contaba por decenas sino por centenares. "Más de mil personas entran en Ceuta a nado en la última semana y colapsan los centros de acogida", advertían desde el sindicato mayoritario de Policía Nacional Jupol.

"Más de mil personas entran en #Ceuta a nado en la última semana y colapsan los centros de acogida", vía @elmundoes 📹 Imágenes que nos llegan desde la ciudad autónoma muestran cuál es su modus operandi: cruzan la frontera a nado y, una vez en Ceuta, se presentan en el CETI,… pic.twitter.com/j0c2HVUQfJ — JUPOL (@JupolNacional) July 28, 2026

"Ceuta está colapsada", denunciaban un día más tarde desde AUGC. Una de sus portavoces, Olaya Salardón, explicó la realidad que estaban viviendo los agentes en Es la Mañana de Federico de esRadio y recordó que eran necesarios más medios y efectivos para controlar la situación.

📻 CEUTA NO PUEDE SEGUIR AFRONTANDO ESTA SITUACIÓN SIN LOS MEDIOS NECESARIOS. Esta mañana, nuestra portavoz Olaya Salardón ha intervenido en el programa de Federico para abordar la situación que están viviendo los guardias civiles en Ceuta. 🎙️ Una realidad que exige medios,… pic.twitter.com/yEls12ptlf — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 29, 2026

La alerta en los medios

El 29 de julio, la noticia ya había saltado a la mayoría de los medios de comunicación españoles. Incluidas las televisiones, tanto regionales como nacionales.

El sindicato de la Guardia Civil Jucil difundía en Canal Sur "la grave situación" que se vivía en Ceuta, "marcada por la falta de efectivos y las deficientes condiciones en las que los guardias civiles desarrollan su trabajo". Llevaban varios días mostrando en redes el mal estado de sus embarcaciones, a las que les entra agua por varios puntos en pleno servicio.

📽️ Nuestra secretaria de Comunicación, Mila Cívico, denuncia en @InformativosTM la grave situación que se vive en Ceuta, marcada por la falta de efectivos y las deficientes condiciones en las que los guardias civiles desarrollan su trabajo. Una realidad que desde #JUCIL llevamos… pic.twitter.com/ZMu8XQTyL9 — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 29, 2026

Telemadrid hablaba de una llegada masiva de inmigrantes que estaba desbordando la capacidad de asistencia del CETI. "Con 512 plazas, deberá acoger ahora a cerca de 2.000 personas", señalaba Jupol en el canal autonómico mientras que el presidente ceutí pedía públicamente ayuda al Gobierno "dada la envergadura, la dimensión, que ha adquirido y puede adquirir si los flujos de entrada no se detienen".

Nueva llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde #Marruecos, vía @telemadrid "El CETI, con 512 plazas, deberá acoger ahora a cerca de 2.000 personas" Nuestro representante de JUPOL en Ceuta interviene con pleno conocimiento de la realidad que vive la ciudad autónoma,… pic.twitter.com/NYpK7TWN7L — JUPOL (@JupolNacional) July 29, 2026

Marlaska y Sánchez, caso omiso

Estaban llegando "a nado, en patera y de otras muchas maneras" y lo estaban haciendo "de manera totalmente incontrolada", avisaba Jupol en Telecinco. Vivas no se equivocaba, la situación todavía podía ir a peor. Aunque ni el ministro Marlaska ni el presidente Sánchez, según denunció, le tomaron en serio. No movieron un solo dedo para evitarlo.

"A nado durante cuatro horas sin descanso desde Marruecos: así han llegado a #Ceuta medio millar de inmigrantes", vía @informativost5 Desde el Sindicato de Policía JUPOL han denunciando que la situación es totalmente incontrolable y que los inmigrantes, según explica Joaquín… pic.twitter.com/u3v9igjWr6 — JUPOL (@JupolNacional) July 29, 2026

El 30 de julio, un día después de su llamada de auxilio pública, alrededor de 80.000 inmigrantes —puede que más— cruzaban el espigón fronterizo sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran hacer nada para impedirlo, desbordando por completo la capacidad de una ciudad que tiene una población similar a la de los ilegales que la invadieron.