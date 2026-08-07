Todas las alertas que Marlaska y Sánchez ignoraron antes del asalto a Ceuta

La situación en Ceuta ya era insostenible en los días previos al gran asalto del pasado 30 de julio. No hay más que bucear por internet para encontrar decenas de referencias sobre el aumento del flujo de inmigrantes que estaban llegando desde Marruecos, animados por la sentencia del Tribunal Supremo que, desde el pasado 8 de julio, impide las llamadas "devoluciones en caliente" de las personas que intenten entrar a nado en territorio español.
Lo denunciaron en sus redes los principales sindicatos y asociaciones de profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, informaron sobre ello buena parte de los medios de comunicación nacionales de nuestro país —de prensa, radio y televisión— y lo contó el propio presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, allí donde le dejaron hacerlo. Al parecer, lo sabía todo el mundo menos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Efecto llamada de la sentencia
El pasado 10 de julio, la Asociación Unificada de Guardias Civiles expresaba su preocupación en un comunicado y advertía a través de X que la decisión del TS abría un nuevo escenario que requería de "instrucciones precisas para proteger a los agentes y garantizar una actuación conforme a la ley".
De poco sirvió. Las instrucciones no llegaron y los refuerzos necesarios tampoco. La llegada de irregulares a nado a la parte española de la playa del Tarajal fue en aumento con el paso de los días hasta que el 27 de julio saltaron todas las alarmas. Las delegaciones de AUGC y UGT en Ceuta se reunieron para analizar la situación. Y dejaron constancia de ello en redes.
Mas de 1.000 en una semana
Para el 28 de julio, el goteo de inmigrantes diarios ya no se contaba por decenas sino por centenares. "Más de mil personas entran en Ceuta a nado en la última semana y colapsan los centros de acogida", advertían desde el sindicato mayoritario de Policía Nacional Jupol.
"Ceuta está colapsada", denunciaban un día más tarde desde AUGC. Una de sus portavoces, Olaya Salardón, explicó la realidad que estaban viviendo los agentes en Es la Mañana de Federico de esRadio y recordó que eran necesarios más medios y efectivos para controlar la situación.
La alerta en los medios
El 29 de julio, la noticia ya había saltado a la mayoría de los medios de comunicación españoles. Incluidas las televisiones, tanto regionales como nacionales.
El sindicato de la Guardia Civil Jucil difundía en Canal Sur "la grave situación" que se vivía en Ceuta, "marcada por la falta de efectivos y las deficientes condiciones en las que los guardias civiles desarrollan su trabajo". Llevaban varios días mostrando en redes el mal estado de sus embarcaciones, a las que les entra agua por varios puntos en pleno servicio.
Telemadrid hablaba de una llegada masiva de inmigrantes que estaba desbordando la capacidad de asistencia del CETI. "Con 512 plazas, deberá acoger ahora a cerca de 2.000 personas", señalaba Jupol en el canal autonómico mientras que el presidente ceutí pedía públicamente ayuda al Gobierno "dada la envergadura, la dimensión, que ha adquirido y puede adquirir si los flujos de entrada no se detienen".
Marlaska y Sánchez, caso omiso
Estaban llegando "a nado, en patera y de otras muchas maneras" y lo estaban haciendo "de manera totalmente incontrolada", avisaba Jupol en Telecinco. Vivas no se equivocaba, la situación todavía podía ir a peor. Aunque ni el ministro Marlaska ni el presidente Sánchez, según denunció, le tomaron en serio. No movieron un solo dedo para evitarlo.
El 30 de julio, un día después de su llamada de auxilio pública, alrededor de 80.000 inmigrantes —puede que más— cruzaban el espigón fronterizo sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran hacer nada para impedirlo, desbordando por completo la capacidad de una ciudad que tiene una población similar a la de los ilegales que la invadieron.