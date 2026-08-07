Navarro: "La ley es muy laxa con las entregas de inmigrantes y eso nos hace un socio poco fiable"

El presidente de la consultora especializada en Defensa Mq Globalnet, Enrique Navarro, ha cuestionado la política migratoria del Gobierno durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio. El experto ha advertido de que España se ha convertido, a su juicio, en un país donde resulta más sencillo entrar y permanecer de forma irregular, lo que genera un incentivo para las llegadas y puede perjudicar la imagen de España como socio fiable en materia de seguridad. Navarro ha defendido el refuerzo de las fronteras físicas, pero ha señalado que cualquier medida será insuficiente si no se revisan también las políticas de inmigración, regularización y acogida de menores extranjeros no acompañados.

Navarro ha puesto como ejemplo la diferencia entre España y Gibraltar para explicar por qué determinados flujos migratorios se dirigen hacia un territorio y no hacia otro. En este sentido, ha señalado que no se producen llegadas de pateras a Gibraltar porque existe la percepción de que en España es más sencillo saltarse la ley y conseguir posteriormente algún tipo de documentación que permita permanecer en el país.

A su juicio, este factor resulta fundamental para comprender la presión migratoria que soporta España. "Si no tenemos en cuenta ese elemento, es muy difícil explicar lo demás", ha señalado durante la entrevista, en la que ha insistido en que el debate sobre la seguridad de las fronteras no puede limitarse exclusivamente al control físico de las mismas.

"Las fronteras físicas son realmente importantes"

El presidente de Mq Globalnet ha defendido también la necesidad de reforzar las fronteras ante situaciones de presión migratoria como la vivida recientemente. Navarro considera que este tipo de medidas "se pueden hacer" y "se deben hacer", aunque ha advertido de que tendrán una eficacia limitada si no se modifican también las políticas migratorias que, según su análisis, generan incentivos para intentar llegar a España.

El experto ha citado entre ellas las políticas de regularización y de acogida de menores extranjeros no acompañados. En su opinión, mientras se mantenga el actual modelo será complicado conseguir una solución definitiva y cualquier esfuerzo adicional en las fronteras tendrá un coste mucho mayor.

Navarro también ha analizado cómo se percibe esta situación desde el exterior. En este sentido, ha asegurado que existe la percepción de que España mantiene una legislación especialmente flexible respecto a la permanencia y regularización de los inmigrantes que llegan de forma irregular.

"España es un país donde la ley es muy laxa con las entregas de inmigrantes y eso nos hace un socio poco fiable", ha afirmado. Para el experto, esta percepción puede tener consecuencias en las relaciones de España con otros países y en su posición dentro de las estrategias internacionales de seguridad y control fronterizo.

La posición de Trump sobre Europa y Ceuta

Durante la entrevista, Navarro también se ha referido a la posición de Estados Unidos ante la crisis y a la defensa de la soberanía española sobre Ceuta. El experto ha considerado que la postura de Washington debe analizarse teniendo en cuenta la visión que Donald Trump mantiene sobre la seguridad de Europa y los movimientos migratorios procedentes de África y Oriente Medio.

Navarro ha reconocido que Trump mantiene intereses económicos, militares y estratégicos con Marruecos, pero ha subrayado que eso no significa que haya abandonado su preocupación por la protección de las fronteras europeas. A su juicio, el presidente estadounidense considera que Europa está sometida a una presión migratoria procedente fundamentalmente de África y Oriente Medio. "Salvar Europa, en su concepto de esa Europa homogénea, es un principio, un pilar de su política", ha señalado Navarro.

El experto ha destacado así la importancia que la cuestión migratoria tiene dentro de la política exterior y de seguridad estadounidense. En su opinión, las relaciones de Washington con Marruecos pueden responder a intereses estratégicos concretos, pero no eliminan la preocupación de la Administración Trump por el control de las fronteras europeas.

Pero no sólo eso sino que Navarro también ha rechazado que episodios como la entrada ilegal masiva registrada recientemente puedan interpretarse como hechos aislados. Durante la conversación ha defendido que este tipo de situaciones responden a una combinación de factores y, especialmente, a las políticas que se aplican en los países de destino.

Tanto que el presidente de Mq Globalnet ha relacionado la presión migratoria con la existencia de políticas de regularización y acogida que, a su juicio, pueden terminar funcionando como un incentivo para nuevas llegadas. Por ello, considera que el debate debe abordar tanto la capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger las fronteras como las decisiones políticas que se adoptan una vez que los inmigrantes consiguen acceder al territorio.

Su conclusión es que el control fronterizo y la política migratoria forman parte de un mismo problema. Reforzar las fronteras puede ser necesario ante una situación de presión extraordinaria, pero, según su análisis, no permitirá resolver por sí solo una crisis que también tiene su origen en las expectativas generadas por las políticas de acogida y regularización.