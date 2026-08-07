Sánchez amenaza a Meloni con "medidas proporcionales" si no levanta en dos días la suspensión de Schengen

Tras la tregua de la cumbre de ministros del Interior europeos, en la que según Fernando Grande-Marlaska hubo incluso felicitaciones a España por la gestión de la crisis en Ceuta, el Gobierno reactiva ahora el encontronazo con el Gobierno italiano, que decidió suspender el espacio Schengen con España tras la entrada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma y entre fuertes críticas a la política migratoria socialista.

El Gobierno de Pedro Sánchez, quien esta mañana ha pausado unos minutos sus vacaciones con una reunión telemática en La Mareta, ha decidido emplazar a Italia a que levante ya la suspensión del espacio Schengen y le ha dado un plazo de dos días, hasta el domingo 9 de agosto, para que lo haga. Si no, avisa, "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".

Fuentes gubernamentales han apremiado al Gobierno de Giorgia Meloni para que rectifique su postura, "ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".

Desde el Gobierno español han denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo "los controles en frontera con España", lo que ha afectado a la movilidad de miles de pasajeros y ha generado inseguridad jurídica en pleno periodo estival.

En Moncloa han señalado que la medida se ha llevado a cabo "sin precedentes en la historia reciente", además de adoptarse "sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad". "Es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española", han reiterado sobre la iniciativa.

El Ejecutivo alega que Meloni obvia que ninguno de los inmigrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada "pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma" tiene "un régimen especial en el mismo". También han subrayado que la "práctica totalidad" de los inmigrantes ilegales "ya han retornado a Marruecos".

Nuevas críticas a Italia

Las fuentes insisten en atacar al Gobierno italiano: Italia es, según Frontex, el "Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España" y su Gobierno, desde el año 2022, "no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto" de países europeos.

Pese a ello, aducen, España "nunca ha introducido controles para Italia" y "siempre se ha mostrado solidaria", acogiendo "parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central".