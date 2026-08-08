El asalto masivo a Ceuta del pasado 30 de julio dejó unas imágenes impresionantes, con decenas de miles de inmigrantes llegando a nado al lado español de la playa del Tarajal. En su mayoría eran hombres, pero también familias completas con niños —incluso de muy corta edad— a los que los agentes de la Guardia Civil que estaban en el lugar ayudaron a rescatar. Esa fue la prioridad del Instituto Armado: salvar vidas humanas.

Lo que sucedió después era lo único que las circunstancias les permitían hacer, explican fuentes de la Guardia Civil a Libertad Digital: "acompañar a las personas que ya estaban en territorio español para indicarles por dónde podían regresar, de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción". Esa es la situación tras la sentencia del Tribunal Supremo que desde el 8 de julio impide las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entren por el mar sin sortear ninguna barrera física.

Era así porque después de tres semanas de fallo judicial el Gobierno no había tomado ninguna de las medidas necesarias para haber controlado una situación que era perfectamente previsible, como han denunciado distintos sindicatos y asociaciones de profesionales tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. De manera que, cuando llegó el momento, y la llegada masiva de irregulares era un hecho, se limitaron a 'invitarles' a salir.

De hecho, relatan las mismas fuentes a este periódico, la situación de desbordamiento fue tal que "esos acompañamientos recayeron principalmente en las Fuerzas Armadas, desplegadas en el Tarajal en apoyo de la Guardia Civil". "Los agentes —de la Benemérita— estaban absorbidos por los rescates, por la contención del perímetro y por la seguridad de la propia ciudad", aseveran.

¿Cuál es el problema?

No hay una figura jurídica para los acompañamientos, no existen en la Ley de Extranjería ni en su reglamento, que sí recoge el rechazo en frontera, la denegación de entrada, la devolución —que exige expediente individualizado, resolución motivada, abogado e intérprete— y la expulsión, así como el derecho a pedir asilo, el principio de no devolución y el régimen específico de menores, que obliga a dar cuenta a Fiscalía y a la entidad de protección.

"Cuando la actuación real no encaja en ninguna de esas casillas, el que se queda sin cobertura es siempre el guardia civil, el policía o, estos días, el militar", denuncian a LD desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). "Ya vimos cómo acabó en 2014, con quince compañeros procesados durante años por decisiones que se tomaron muy por encima de ellos. Llevamos mucho tiempo pidiendo instrucciones claras y por escrito para estos escenarios", aseveran.

El día del asalto, sin protocolo

Esas instrucciones no llegaron. Y las que lo hicieron, se dieron a viva voz. Tres semanas después de la sentencia del Supremo seguía sin haber un protocolo. "Lo esperable en ese tiempo era una instrucción escrita, de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la Dirección General, explicando a las unidades de Ceuta cómo proceder en el nuevo escenario para evitar que el agente tenga que decidir sobre la marcha".

Es decir, un protocolo que recoja "qué se considera línea fronteriza a estos efectos, cómo se documenta cada actuación, cómo se filia y se reseña cuando entran cientos de personas a la vez, cómo se canaliza una petición de asilo allí mismo y qué se hace con los menores", explican desde la AUGC.

¿Qué se podía haber hecho?

Ya que no existía ese protocolo, los guardias civiles echaron de menos otro tipo de medidas que sí se podían haber adoptado sobre la marcha. "Que se hubiera activado un plan de contingencia de cara a las entradas masivas, desplegado antes el dispositivo con equipos de identificación desde el minuto uno, pedido ayuda al Frontex o valorado mecanismos de la Ley de Seguridad Nacional, como demandan asociaciones, sindicatos e incluso partidos políticos".

Instrucciones que tenían que haber partido de la Secretaría de Estado de Seguridad o la Dirección General a través de la Dirección Adjunta Operativa, y de ahí al mando en Ceuta y a los jefes de servicio, en el caso de Guardia Civil. De ahí la relevancia de que la Audiencia Nacional haya preguntado a la Jefatura de Información si había conocimiento "en los días previos a tales acontecimientos" y cómo fue "el dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio".