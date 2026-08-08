Caso Plus Ultra: los pasos de Calama en septiembre tras escuchar a Zapatero y Julio Martínez

El caso del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra estalló el pasado 19 de mayo con la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante este período de tiempo y antes del parón de verano han declarado ya en esta causa que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional Zapatero y su amigo y pagador Julio Martínez Martínez. La causa volverá el 7 y 8 de septiembre con la declaración del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

Zapatero acudió ante el juez el pasado 17 de junio para asegurar que no participó en ninguna actividad delictiva y que no ejerció ninguna influencia para promover el rescate de Plus Ultra. El expresidente socialista precisó que sí que conocía a su presidente, Julio Martínez Sola pero no ha tenido relación directa con la compañía.

Ese mismo día la Fiscalía Anticorrupción solicitó a Calama que le retirase el pasaporte a Zapatero, que le prohibiera salir del país y que le obligara a comparecer quincenalmente ante el juzgado. Calama rechazó en un auto estas medidas. El juez entendió que esto supondría "una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada". No obstante, el juez no se mostró convencido con la declaración de Zapatero y precisó que no había logrado "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad".

Además, días antes de su declaración el juez abrió una pieza separada contra Zapatero en la que le imputó delitos fiscales y de contrabando por las joyas encontradas en su despacho por parte de los agentes de la UDEF que se encontraban realizando el registro. "La posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante", explicaba el auto de imputación. Durante su declaración ante el juez en junio, el expresidente socialista se negó a declarar sobre este asunto.

Por otro lado, el 21 de julio fue el turno de declarar de Julio Martínez Martínez. El pagador de Zapatero aseguró ante el juez que fue el propio Zapatero el que le puso en contacto con la aerolínea investigada y con la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez. De esta manera Martínez señaló a Zapatero como el origen de sus gestiones.

No obstante, Martínez precisó ante el juez que no conocía las gestiones que llevó a cabo Zapatero para lograr el rescate millonario de la aerolínea. Martínez sí que recordó que él sí que pudo hacer gestiones y que su presencia era relevante porque "iba de parte de Zapatero".

Nulidad de la causa denegada

La defensa de Zapatero solicitó al juez a finales de junio anular la causa porque supuestamente se habían vulnerado varios derechos de su representado durante la instrucción. En concreto, el escrito remitido al juez hacía alusión al "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia". En ese mismo escrito criticó también la reutilización del material intervenido en procedimientos distintos, tal y como ya había manifestado en otro escrito anterior.

Finalmente, días antes del parón judicial de agosto, Calama rechazó en un auto anular la causa y fijó para el 7 y 8 de septiembre la declaración del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. "Se inadmite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el procurador de los Tribunales Sr. Granizo Palomeque en nombre y representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero en su escrito de fecha 25.06.2026", señaló el juez en su auto. Además, tal y como señalaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, Calama no llamará a ningún implicado más en esta causa hasta la segunda semana de septiembre.