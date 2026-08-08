Este es el presidente de Europa con más vacaciones
Portugal y Grecia apenas tendrán una semana de descanso, mientras que el líder que cierra el ranking multiplicará por cinco ese tiempo.
Luís Montenegro (Portugal)
El primer ministro portugués será uno de los líderes europeos con menos tiempo de descanso este verano. Montenegro prevé pasar siete días en el Algarve, manteniendo una agenda muy reducida de desconexión.
Kyriakos Mitsotakis (Grecia)
El jefe del Gobierno griego iguala la cifra de Portugal con solo siete días de descanso. Mitsotakis pasará esa semana en su residencia familiar de la isla de Creta.
Donald Tusk (Polonia)
El primer ministro polaco se tomará unos diez días de descanso, una duración que le sitúa por debajo de la media europea y muy lejos de los calendarios más amplios del norte de Europa.
Friedrich Merz (Alemania)
El canciller alemán también limitará su parón estival a una semana y media. Durante esos días alternará entre su domicilio habitual y su vivienda vacacional en Baviera.
Giorgia Meloni (Italia)
La primera ministra italiana ha optado por un descanso breve, de alrededor de diez días, que pasará con su familia y fuera de residencias institucionales.
Péter Magyar (Hungría)
El recién estrenado dirigente húngaro tendrá 14 días de descanso este verano. Magyar se incorpora al grupo más numeroso del ranking europeo, el de los líderes que limitarán sus vacaciones a dos semanas.
Micheál Martin (Irlanda)
El primer ministro irlandés también contará con dos semanas de vacaciones, una duración que coincide con la prevista para otros dirigentes europeos como los de Bélgica, Malta, Eslovaquia, Luxemburgo y la República Checa.
Emmanuel Macron (Francia)
El presidente francés dispondrá de algo más de medio mes de descanso. Macron pasará sus vacaciones en el Fuerte de Brégançon, la residencia oficial de verano de los mandatarios franceses en la Costa Azul.
Mette Frederiksen (Dinamarca)
La primera ministra danesa entra ya en el grupo de líderes con calendarios claramente superiores a la media europea, con tres semanas completas de descanso.
Ulf Kristersson (Suecia)
El primer ministro sueco contará con casi un mes de vacaciones, una de las cifras más altas del continente y representativa de la tradición nórdica de amplios descansos estivales.
Petteri Orpo (Finlandia)
Finlandia iguala a Suecia con tres semanas y media de descanso para su jefe de Gobierno. Los países nórdicos son los únicos que se acercan al líder que encabeza la clasificación.
Pedro Sánchez (España)
El presidente del Gobierno español cierra el ranking con el periodo de descanso más largo entre los principales líderes europeos: 25 días, del 1 de agosto (su fecha prevista era el 28, pero lo retrasó por su viaje exprés a Ceuta) hasta previsiblemente el 25 de agosto, primer consejo de ministros tras el verano. Sánchez repartirá sus vacaciones entre Las Marismillas (Doñana) y La Mareta (Lanzarote), firmando su verano con más tiempo de desconexión desde que llegó a La Moncloa.