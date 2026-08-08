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Pedro Sánchez (España)

El presidente del Gobierno español cierra el ranking con el periodo de descanso más largo entre los principales líderes europeos: 25 días, del 1 de agosto (su fecha prevista era el 28, pero lo retrasó por su viaje exprés a Ceuta) hasta previsiblemente el 25 de agosto, primer consejo de ministros tras el verano. Sánchez repartirá sus vacaciones entre Las Marismillas (Doñana) y La Mareta (Lanzarote), firmando su verano con más tiempo de desconexión desde que llegó a La Moncloa.