Peor que Irene Montero: Ana Redondo registra el peor dato de asesinatos machistas desde 2019

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo ha elevado a 36 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año, tras confirmar este viernes el caso de una mujer en la provincia de Málaga, ocurrido el pasado mes de julio. Se trata de la cifra más alta en este periodo del año desde 2019, cuando eran 42 víctimas mortales. Unos datos negativos que superan incluso los del legado oscuro de Irene Montero al frente de Igualdad.

Repasando los años más recientes, a 7 de agosto del año pasado eran 24 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 12 menos que este año. En años anteriores tampoco se había llegado a alcanzar una cifra tan alta: 28 en 2024; 35 en 2023; 28 en 2022; 35 en 2021 y 31 en 2020. El último caso confirmado es el de una mujer de 45 años, que fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 21 de julio de 2026. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Según los datos de violencia de género consultados por Libertad Digital, en la mayoría de los casos ocurridos este año no existía denuncia previa contra el agresor (en un total de 24), frente a 12 en los que sí habían denunciado. Además, de los 9 casos en los que había medidas de alejamiento adoptadas, en 7 estaban vigentes. Es decir, casi el 70% no se atrevió a denunciar, algo que pone de manifiesto que muchas mujeres no confían en el sistema de protección ni en las medidas del Ministerio de Igualdad para hacer frente de forma eficaz a su agresor.

Fracaso de las pulseras antimaltrato

En esta dirección, como ya adelantó este periódico, cerca del 80% de las asesinadas en 2025 no denunció, lo que significó que el sistema de prevención del Gobierno volvió a fracasar. Uno de los claros ejemplos que pone en seria duda la protección del Gobierno a las víctimas es el continuo fallo de las pulseras antimaltrato.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este nuevo asesinato y trasladan "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo e evitar más muertes por este tipo de violencia".

Sin embargo, la realidad es que desde que gobierna Pedro Sánchez, tanto los ministerios de Igualdad de Ana Redondo y antes de Irene Montero, no han conseguido frenar la violencia contra las mujeres, sino todo lo contrario, los datos lo reflejan y la cantidad ingente de millones invertida en esta materia ponen en serias dudas la utilidad de dicho Ministerio.