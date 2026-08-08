Las terminales españolas han comenzado a aplicar desde este sábado una batería de verificaciones de seguridad dirigidas a los trayectos procedentes de territorio italiano. La medida, que entró en vigor a medianoche en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, se ha extendido este sábado a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia, y alcanzará en las próximas horas a los archipiélagos balear y canario.

Según ha asegurado el Ministerio de Interior, los agentes fronterizos realizan los controles "en forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países.

Se pretende en todo momento "la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía", de manera que los nacionales de Estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave.

Verificaciones aleatorias en la pasarela de desembarque

Según han explicado, la operativa se desarrollará directamente "a puerta de avión", a la salida de la pasarela de la aeronave, evitando la derivación de los pasajeros a las zonas convencionales de control fronterizo exterior para no interrumpir el flujo habitual de las terminales. Según las directrices de Interior, un centenar de efectivos de la Policía Nacional, que simultanearán estas labores con sus tareas habituales en los puestos fronterizos, se encargará de realizar estas comprobaciones.

El protocolo fija la presencia de entre dos y cuatro agentes por vuelo, en función del tamaño de la aeronave, para examinar la documentación de entre el 5% y el 10% de los viajeros. En la práctica, esto supone la fiscalización de una media de 15 personas en aviones de tamaño medio y de unas 25 en aparatos de mayor capacidad.

En el ámbito marítimo, el operativo se estrenará con la supervisión de un crucero procedente de puertos italianos cuya llegada está prevista en la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona. La lista de aeropuertos de origen sujetos a este filtro abarca por el momento las terminales de Roma (Fiumicino y Ciampino), Milán (Malpensa), Nápoles, Venecia y Florencia.

Desde el 8 de agosto hasta el 7 de septiembre

Grande-Marlaska ha formalizado la notificación del restablecimiento temporal de controles a la cúpula comunitaria a través de un escrito remitido a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la Secretaría General del Consejo.

En la comunicación, Grande-Marlaska explica que, de conformidad con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00.00 horas del 8 de agosto y hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.

Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación para valorar la necesidad de mantener, modificar o levantar la medida, concluye el ministro.