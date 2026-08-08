Los controles fronterizos en España a los pasajeros procedentes de Italia, impuestos en respuesta a la decisión de Giorgia Meloni de considerar a España fuera del Espacio Schengen ante la situación en Ceuta, ya están en marcha y ya han sido comunicados oficialmente por el Gobierno a las autoridades europeas.

Según ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la UE y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

Marlaska explica en su escrito que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el Espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la inmigración irregular.

Dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, alega, España ha decidido reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores.

Marlaska invoca los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

#Últimahora | Grande-Marlaska comunica a la #UE el restablecimiento de los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con #Italia. #España sigue con atención la evolución de la situación migratoria

y, en particular, la que afecta a la República Italiana. pic.twitter.com/6RChry2T4H — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 8, 2026

En la comunicación, Grande-Marlaska explica que, de conformidad con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre.

Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación para valorar la necesidad de mantener, modificar o levantar la medida, concluye el ministro.

Controles "a puerta de avión"

Según el Ministerio, los controles fronterizos en las conexiones aéreas con Italia en España se están llevando a cabo "a puerta de avión", a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior.

En función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone el número adecuado de policías de frontera encargado de realizar cada control.

Los agentes fronterizos realizan los controles "en forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen.

Se pretende en todo momento "la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía", de manera que los nacionales de Estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave.

En caso de surgir dudas sobre el cumplimiento de los requisitos por las que sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, este es acompañado al puesto fronterizo, donde, "de manera discreta", se procede a realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias y, en su caso, la tramitación de la denegación de entrada o del procedimiento que se precise.