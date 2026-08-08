Nueva oleada de pateras en Baleares con 414 inmigrantes ilegales en solo una semana

La presión migratoria sobre las islas no da tregua. Este sábado, el litoral balear ha vuelto a registrar un intenso despliegue marítimo tras localizar la quinta embarcación de la jornada a tan solo seis millas del sur de Cabrera, eleva el balance del día a 84 personas rescatadas y eleva el cómputo semanal hasta un total de 414 ocupantes distribuidos en 24 pateras.

La última intervención se produjo a las 11:30 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Guardia Civil auxiliaron a 29 personas de origen subsahariano a 6 millas al sur de Cabrera, en un operativo en el que también colaboraron agentes de la sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del puerto de Palma.

Las interceptaciones de la jornada comenzaron de madrugada en Formentera, donde a la 1:00 horas se localizó a 13 personas de origen magrebí en el Camí s'Estufador. Pocas horas después, a las 2:45, las patrullas detectaron a 22 inmigrantes subsaharianos en las Illes Bledes, al este de Cabrera. La actividad continuó a las 6:00 horas con la localización de otro grupo de 12 personas de origen magrebí junto al hotel Riu Palace La Mola, también en Formentera, y se repetía a las 9:00 horas en el Camí de s'Estufador con la llegada de otros 13 inmigrantes de la misma procedencia. Con estas últimas intervenciones, el cómputo semanal en el archipiélago escala hasta las 24 pateras y 414 inmigrantes rescatados.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior e intervenciones, las islas acumulan 226 embarcaciones con 4.278 inmigrantes ilegales. La cifra sigue la tendencia marcada en 2025, ejercicio en el que arribaron a Baleares 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un incremento del 24,5 % en la llegada de inmigrantes y cerca de un 15 % más de pateras respecto a 2024.