El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha alzado la voz este sábado para denunciar la "incomparecencia" del Gobierno durante la reciente crisis fronteriza y ha desmentido rotundamente las cifras oficiales ofrecidas por el Ejecutivo. Frente a los 2.500 extranjeros que reconoce Moncloa tras los retornos a Marruecos, el líder ceutí ha estimado que permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas, lo que ha derivado en una situación "absolutamente insostenible" y "totalmente alejada" de la normalidad.

Ante este escenario de colapso, con miles de personas deambulando por las calles y generando problemas de convivencia, Vivas ha exigido medidas drásticas y urgentes. Entre ellas, ha reclamado que se resuelva la crisis mediante el retorno inmediato a su país de origen de todos aquellos que han cruzado la frontera. "Aquí no va a haber papeles ni salidas a la península", ha sentenciado, buscando lanzar un mensaje disuasorio frente a futuras avalanchas.

Para lograr este objetivo y restaurar el orden, el dirigente autonómico ha pedido un incremento de efectivos policiales y el despliegue de recursos de extranjería. Asimismo, ha subrayado la necesidad de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para transmitir tranquilidad a los ciudadanos y de "blindar la frontera con todas las garantías" preventivas y de reacción.

Vivas también ha señalado directamente a Marruecos, cuestionando la supuesta colaboración del país vecino que esgrime el Gobierno de Pedro Sánchez. "Me parece realmente imposible que haya una movilización de 80.000 personas y en el lugar donde se está produciendo uno no se entere", ha advertido. En esta línea, ha insistido en que el control de la delimitación territorial debe ejercerlo España, impidiendo que una nación extranjera dicte los tiempos de la seguridad europea.

El presidente ceutí ha reprochado a los distintos ministerios competentes que ignoraran sus advertencias previas y ha exigido "realidad" a la Administración central. "No se puede decir que hay normalidad cuando no la hay", ha zanjado, recordando que Ceuta va a resistir frente a esta embestida.

Por último, Vivas ha querido mostrar su profundo agradecimiento por la labor de la Policía y el Ejército, y ha destacado de forma especial el respaldo del Rey. Según ha revelado, Felipe VI le ha transmitido personalmente su cariño y apoyo, asegurando que los ceutíes "están muy presentes" en su pensamiento durante estos difíciles momentos para la soberanía nacional.