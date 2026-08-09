Caso Cloacas del PSOE: las claves de las declaraciones ante el juez Pedraz

El caso de las presuntas cloacas del Partido Socialista avanzó durante el pasado mes de julio con las declaraciones de varios testigos e imputados en la causa. Entre las personas que intervinieron ante el juez destacan el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, la directora del mismo cuerpo, Mercedes González, o la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, todos ellos como imputados. Además, también han intervenido otros testigos clave como la empresaria Carmen Pano o el número dos del fiscal general, el condenado Álvaro García Ortiz.

El 29 de junio, la empresaria Carmen Pano ratificó ante el juez Santiago Pedraz que la abogada de Koldo le realizó un ofrecimiento de 250.000 euros para cambiar su versión acerca de las entregas de dinero en la sede del PSOE en Ferraz. Según su declaración prestada ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el objetivo del cambio de testimonio era "salvar el culo" al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García.

Días más tarde, el 14 de julio, De la Hoz compareció ante el juez para negar el soborno. La abogada apuntó a una posible desavenencia en una comisión en el sector de los hidrocarburos, según trasladaron a este diario fuentes jurídicas. De igual manera, la abogada de Koldo negó haber cobrado del PSOE por la asistencia letrada al que fuera asesor de Ábalos.

Reuniones en la Fiscalía

Al día siguiente declaró el teniente fiscal y mano derecha del exfiscal general del Estado condenado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe. El fiscal reconoció que se encontró al por entonces fiscal general después de una de las reuniones de la cloaca en la sede de la Fiscalía General. La otra fiscal que estaba llamada a declarar ese día, Beatriz López Pesquera, señaló que García Ortiz les dijo que "no se preocuparan". Cuando el juez Pedraz anunció la citación de Villafañe, rechazó hacer lo propio con Álvaro García Ortiz, aunque no descartó citarle en un futuro tras las declaraciones de ambos testigos.

Ese mismo día declaró la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y señaló que no tenía ningún conocimiento de la presunta trama dentro del partido y que no conocía el papel de Leire Díez dentro de ella. "Yo he dicho desde el principio y lo he reiterado que yo conocía a Leire en el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera estar presuntamente organizando una trama dentro del partido", señaló ante la prensa.

"Ponerse de perfil"

El 16 de julio fue el turno del dao Manuel Llamas como imputado. Durante su declaración, que se extendió toda la mañana, el dao negó haber ordenado a los agentes de la UCO "ponerse de perfil" en las investigaciones que afectaban al Gobierno y al partido, tal y como declararon agentes de la unidad de la UCO. Además, enmarcó dentro de la normalidad la apertura de expedientes contra miembros del cuerpo.

Al día siguiente fue el turno de la directora general de la Guardia Civil. Mercedes González señaló ante el juez que se sentía "víctima" del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Por otro lado, durante su declaración reconoció dos de las tres reuniones con la fontanera Leire Díez que reflejó la UCO en uno de sus informes. Según la versión de González, la tercera no la reconoció porque no figuraba en su agenda. Los investigadores de la UCO señalaron en su informe que Díez se valía de su relación con ella para marcar como uno de sus objetivos llevar a cabo investigaciones en el seno de la Guardia Civil y de la UCO.