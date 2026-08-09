Guardias civiles alertan de entradas en Ceuta en parapente

Guardias civiles han avisado este domingo de que se están produciendo intentos de entrada en Ceuta utilizando el parapente. Tras la muerte este viernes de un subsahariano que intentó acceder así a la ciudad autónoma, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha publicado imágenes de "un nuevo vuelo sobre la frontera".

Según la asociación de guardias civiles, los inmigrantes "despegan de 'la mujer muerta', la montaña que conecta la barriada marroquí de Belyounech con el perímetro fronterizo cerca del espigón de Benzú". "Negarlo no lo hace desaparecer. Solo impide dotar medios y adaptar los dispositivos de vigilancia a tiempo", señala el colectivo, que alerta de que "la presión sobre Ceuta persiste. No se puede bajar la guardia".

🔴 CEUTA, HACE UNAS HORAS 🪂 Lo avisamos en enero. @interiorgob respondió por escrito al Congreso que las entradas en parapente no existían. ⚠️ El viernes, un joven murió al precipitarse al mar en el entorno del espigón de Benzú intentando entrar así. Primer fallecido… pic.twitter.com/ZGDN76ufxr — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) August 8, 2026

La asociación también recuerda cómo en enero ya habían alertado de entradas en España en parapente, el PP lo llevó al Congreso a través de una pregunta parlamentaria del diputado Javier Celaya y el Ministerio del Interior lo negó.

Los agentes, apuntan, ya habían avisado de un "fenómeno incipiente que supone un grave riesgo para la seguridad fronteriza y para la integridad física de las personas implicadas" basándose en "datos y testimonios recabados por guardias civiles destinados sobre el terreno, que han tenido conocimiento directo de estos hechos".

En opinión del colectivo, "negar la existencia de estos episodios no contribuye a mejorar la seguridad, sino que dificulta la adopción de medidas preventivas, la dotación de medios adecuados y la adaptación de los dispositivos de vigilancia ante métodos cada vez más sofisticados utilizados por las redes de inmigración irregular".

"Desde esta asociación reiteramos la necesidad de escuchar a los guardias civiles, reforzar los recursos humanos y materiales y abordar el fenómeno migratorio con transparencia, realismo y responsabilidad institucional", demandan, apuntando que seguirán "denunciando cualquier situación que afecte a la seguridad ciudadana, a la eficacia del servicio y a las condiciones profesionales de los guardias civiles, con independencia de que dichas denuncias resulten incómodas para la Administración".