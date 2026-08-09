La localidad zaragozana de Tauste, en la comarca de las Cinco Villas, se encuentra conmocionada por la muerte violenta de un matrimonio cuyos cuerpos fueron encontrados este sábado en el interior de su domicilio. Las víctimas son Javier Sánchez, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y su esposa, Esther Latorre. Ambos presentaban múltiples heridas causadas por arma blanca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos y determinar quién pudo estar detrás de las muertes. Por el momento, no hay una hipótesis concluyente y los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

Los cuerpos fueron encontrados durante la noche

Los hechos se habrían producido a lo largo de la tarde del 8 de agosto. Según las primeras informaciones, varios vecinos alertaron de que habían escuchado gritos procedentes del domicilio de la pareja.

La voz de alarma se produjo después de que un la hermana y el cuñado de la mujer se desplazara hasta la vivienda al comprobar que el matrimonio no daba señales de vida. Una vez en el inmueble, localizaron los cuerpos sin vida de ambos.

La Policía Local habría acudido al domicilio pasadas las 21:00 horas tras recibir el aviso. Posteriormente, la Guardia Civil asumió las actuaciones y puso en marcha la investigación para tratar de reconstruir qué ocurrió en el interior de la vivienda.

Durante la madrugada del domingo se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres. La investigación permanece abierta y las diligencias se desarrollan con el objetivo de determinar la secuencia de los hechos y esclarecer la autoría.

Fuentes oficiales citadas por medios aragoneses han señalado que existen varias líneas de investigación abiertas y que, por ahora, ninguna de ellas puede considerarse concluyente.

Una figura vinculada al campo aragonés

La muerte de Javier Sánchez ha causado especial impacto en el sector agrario aragonés por su larga trayectoria vinculada a la defensa de los agricultores y ganaderos.

Sánchez fue agricultor en Tauste y comenzó a formar parte de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón en 1983. Con el paso de los años llegó a ocupar el cargo de secretario general de la organización, desde donde tuvo un papel destacado en la representación del sector agrario de la comunidad.

También fue presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza. Su trayectoria profesional estuvo vinculada durante décadas al mundo rural y a la actividad agrícola de Aragón.

Sánchez había estudiado Ingeniería Técnica Agrícola en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia, formación que desarrolló posteriormente a través de su actividad profesional y de representación dentro del sector.

La familia, a la espera de respuestas

El matrimonio tenía dos hijas. Una de ellas reside en Irlanda y ya habría sido informada de lo ocurrido, mientras que la segunda todavía no había podido ser localizada según las informaciones conocidas hasta el momento.

La investigación continúa ahora bajo la dirección de la Guardia Civil, que deberá esclarecer las circunstancias de una muerte que ha conmocionado a Tauste. Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió durante la tarde del sábado, cómo se produjeron las heridas y quién pudo acceder a la vivienda.

Por ahora, las autoridades mantienen la máxima cautela y no descartan ninguna hipótesis. La prioridad es reconstruir las últimas horas de la pareja y encontrar evidencias que permitan determinar las circunstancias y la autoría de este doble crimen.