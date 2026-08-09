Bruselas ve "indicios" de que la situación inédita abierta en la UE, con los controles levantados por Italia y la respuesta española, se resolverá "pronto". El comisario de Migración de la Unión Europea (UE), Magnus Brunner, ha asegurado, tras estar en contacto con ministros de Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, que ambos países han garantizado que las fronteras interiores impuestas tras la crisis migratoria en Ceuta "son temporales".

Brunner ha destacado "los avances que hemos logrado en la lucha contra la inmigración ilegal" y ha insistido en que "la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso".

Sus palabras llegan tras el nuevo choque entre Italia y España, primero con el ultimátum español en respuesta a los controles italianos por la crisis en Ceuta, y luego con la imposición de controles a los viajeros procedentes de Italia que ya se notaban este sábado en los aeropuertos españoles.

El comisario austríaco ha señalado que las autoridades españolas "han asegurado que los acontecimientos de Ceuta no tendrán repercusiones duraderas en el espacio Schengen". Por ese motivo, ha indicado, "hay indicios procedentes de Italia de que los controles podrían levantarse pronto".

"Represalia" española

Mientras Marlaska comunicó oficialmente a las autoridades europeas este sábado la imposición de controles por la "presión migratoria" en Italia, las autoridades italianas han respondido a la medida con la activación de una respuesta de asistencia consular de emergencia ante "la medida de represalia del Gobierno de Sánchez de restablecer los controles en las fronteras internas para los viajeros procedentes de Italia".

En un mensaje publicado en redes sociales, Exteriores ha activado un canal de Whatsapp llamado "Unidad de Crisis - España" dedicado íntegramente a la gestión de los trámites.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores recuerda que la sala operativa de la mencionada Unidad de Crisis Reforzada se encuentra activa desde ahora las 24 horas del día (+39 06 36225) y recuerda los teléfonos de sus consulados en Madrid (+34 629 842287) y Barcelona (+34 659 790266), así como el de su viceconsulado en Tenerife (+34 630 051176).

Los controles fronterizos en España se aplican desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, aunque este plazo, según ha avisado Interior, podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción.