Expulsan de Ceuta a un marroquí con antecedentes que se metió en la cama de una vecina

La situación en Ceuta continúa marcada por las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado 30 de julio. Mientras los servicios de atención siguen afrontando una situación de sobrecarga, la Policía Nacional ha ejecutado ya siete expulsiones judiciales de ciudadanos extranjeros que accedieron a la ciudad durante aquellos días y que tenían procedimientos o antecedentes relacionados con distintos delitos.

La última expulsión se produjo este sábado en el puesto fronterizo de El Tarajal y corresponde a un ciudadano marroquí detenido el viernes por un presunto delito de allanamiento de morada. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, el hombre accedió sin autorización a una vivienda situada en el centro de la ciudad y llegó a acostarse en la cama del matrimonio que residía en ella.

El individuo, que además tenía decretada una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después de abandonar el domicilio por el balcón al advertir la presencia de los moradores. Una patrulla policial que se encontraba realizando labores de prevención de la delincuencia consiguió interceptarlo y proceder a su detención.

Tras la instrucción de las diligencias, el detenido pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del territorio nacional. La medida se hizo efectiva este sábado con su entrega a las autoridades marroquíes en la frontera del Tarajal.

Un episodio que ha dejado en shock a una familia

El caso ha generado especial inquietud entre los vecinos de la ciudad por las circunstancias en las que se produjo. La residente de la vivienda relató el momento como una experiencia de enorme angustia. Al despertarse, se encontró con un desconocido dentro de su cama, en una situación que no podía prever.

La mujer explicó que el hombre habría accedido al domicilio desde el balcón de la vivienda, situada en una quinta planta, y que en ese momento se encontraba junto a su marido y su hijo. Los gritos alertaron al resto de la familia y provocaron que el desconocido abandonara rápidamente el lugar.

"Me siento violentada, agredida y asustada", relató la mujer, todavía afectada por lo ocurrido. Según su testimonio, no pudo ver cómo el individuo había entrado porque se encontraba de espaldas cuando se produjo el incidente.

"Todavía estoy tan en shock que no imagino qué podría haber pasado", explicó, describiendo unos momentos de enorme tensión. La familia alertó de inmediato de lo sucedido y la rápida intervención policial permitió localizar y detener al sospechoso.

Más de mil menores siguen en las calles

El episodio se produce en un contexto especialmente complicado para Ceuta después de la entrada masiva del pasado 30 de julio. Más de un millar de menores continúan en una situación de especial vulnerabilidad y los servicios de la ciudad se encuentran desbordados ante la magnitud de la situación.

La ministra de Juventud e Infancia ha reconocido la complejidad del escenario, mientras las autoridades y los servicios sanitarios trabajan para atender, identificar y proporcionar asistencia a los menores que todavía permanecen sin una solución estable.

La presión sobre los recursos de la ciudad se suma así a la preocupación existente entre parte de los vecinos por determinados episodios de delincuencia registrados durante estos días. La Policía Nacional mantiene desplegados dispositivos de prevención y control para hacer frente a la situación.

Con la expulsión ejecutada este sábado, ya son siete los ciudadanos extranjeros que habían accedido a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio y que han sido expulsados judicialmente en los últimos días tras verse implicados en procedimientos relacionados con distintos delitos.

La Jefatura Superior de Policía enmarca estas actuaciones dentro del conjunto de medidas adoptadas para afrontar las consecuencias de la llegada masiva y garantizar la seguridad en la ciudad, mientras Ceuta continúa tratando de gestionar una situación que mantiene tensionados sus servicios de atención y protección.