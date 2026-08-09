La ministra de Sanidad, Mónica García, que hace unos días minimizó en línea con las declaraciones del Gobierno la situación asistencial en Ceuta tras la avalancha de los días 30 y 31, recibió una carta el pasado viernes del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (Comce) solicitando de nuevo su presencia en la ciudad autónoma.

El escrito, firmado por el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, aludía a la "presión asistencial sin precedentes" que está sufriendo una ciudad con un solo hospital y 19 kilómetros cuadrados. "Miles de personas permanecen en nuestras calles en condiciones de extrema vulnerabilidad mientras los profesionales trabajan al límite de su capacidad sosteniendo una asistencia que hace tiempo dejó de ser ordinaria", señaló Roviralta, que lleva días denunciando lo que están viviendo en la ciudad.

Roviralta, en nombre de los médicos, volvió a pedir una "respuesta inmediata" del Ministerio. "Como bien conoce, la asistencia sanitaria en Ceuta depende directamente del Ministerio de Sanidad. Por ello, entendemos que la respuesta del Estado debe estar a la altura de la gravedad de la situación", apuntó. Por todo ello, "el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta solicita formalmente su desplazamiento urgente a nuestra ciudad".

Según explicó el médico, "no basta con gestionar esta crisis desde la distancia" sino que se exige "presencia, liderazgo y decisiones inmediatas".

Riesgo de brotes

En el comunicado, los médicos de Ceuta advirtieron además del "riesgo de aparición de posibles brotes de enfermedades transmisibles", favorecidas entre otras cosas por el "hacinamiento", el desconocimiento del estado vacunal de los recién llegados o la falta de condiciones higiénicas adecuadas.

Hasta ahora, públicamente, Mónica García no ha respondido al llamamiento y en redes sociales su mutismo sobre este asunto es casi total, salvo un mensaje de reconocimiento a su labor del pasado 2 de agosto. Tampoco hay mensajes sobre Ceuta en el perfil oficial del Ministerio de Sanidad.

Disfruta del eclipse protegiendo tu salud visual. No lo mires directamente y usa protección certificada 👇 pic.twitter.com/2UoxPq1rpM — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 7, 2026

García sí ha publicado comentarios sobre temas como el próximo eclipse y las recomendaciones para evitar daños en la vista o Isabel Díaz Ayuso, contra la que ha seguido haciendo campaña desde el Ministerio.