"Conatos de disturbios y peleas" entre los menores inmigrantes que esperan a regularizar su situación en Ceuta

Los menores inmigrantes que han cruzado la frontera desde Marruecos en los últimos días, en su mayoría en el gran asalto a nado del pasado 30 de julio, y que esperan ante la Jefatura Superior de Policía de la Ciudad Autónoma para intentar regularizar su situación se siguen contando por centenares, lo que ha superado todas las previsiones. Se calculaba que había alrededor de 1.000 cuando el Gobierno anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atenderlos.

Hasta el momento ya han sido identificados más de 1.300 y se estima que hay alrededor de otros 1.000 haciendo cola para realizar la reseña. "La situación sigue complicada", nos explican desde Jupol, ante la avalancha de menores que se ha agolpado en la puerta, generando algún incidente que ha requerido de la intervención de los agentes.

"Hay nerviosismo entre los menores que aguardan a que les llegue el turno", señalan desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, "son muchos días de incertidumbre". "A primera hora de la mañana ha habido algunos conatos de disturbios y peleas, los compañeros han intervenido para controlar la situación", confirman a este periódico. Pero, nos aseguran, "los incidentes han sido sofocados rápidamente".

Cabe recordar que estos jóvenes habían permanecido ocultos por temor a ser devueltos a su país de origen. Hasta el jueves, solo 528 de los menores que entraron durante el gran asalto habían sido censados. Su presencia en Ceuta afloró el viernes, cuando fueron informados de que debían ser identificados para poder ser tutelados por la Ciudad Autónoma dentro del procedimiento legalmente establecido para estos casos.