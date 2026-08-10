Detenidos una de las hijas y su pareja por el homicidio del exlíder del campo en Aragón y su esposa

La Guardia Civil ha detenido este lunes a una de las hijas de Javier Sánchez, exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y Esther Latorre, así como a la actual pareja de la joven, por su presunta implicación en la muerte del matrimonio en Tauste (Zaragoza).

Según han informado fuentes del instituto armado, ambos están considerados presuntos autores del doble homicidio. El segundo arrestado es un hombre de nacionalidad colombiana y actual pareja de la hija de las víctimas.

Los hechos se habrían producido el viernes 7 de agosto, aunque los cadáveres no fueron localizados hasta alrededor de las 21:00 horas del sábado. Sánchez y Latorre, asesinados a cuchilladas, fueron encontrados en habitaciones diferentes de su domicilio, un inmueble adosado situado en la calle Ronda Val de Volvi de Tauste.

La investigación continúa abierta

Las pesquisas permanecen abiertas para reconstruir lo sucedido. Los agentes están centrando sus actuaciones en la inspección ocular del domicilio donde aparecieron los cuerpos y en la recopilación de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

Relacionado Hallan muertos en su casa con signos de violencia al exlíder de los agricultores de Aragón y su mujer

Los dos detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

Una figura histórica del sindicalismo agrario aragonés

Javier Sánchez Ansó, nacido en 1959, era agricultor de cereal y forraje y contaba con una larga trayectoria dentro del movimiento agrario. Se afilió a UAGA en 1983 y fue elegido secretario de la organización en diciembre de 1999, responsabilidad que desempeñó hasta diciembre de 2010. Desde entonces ejercía como responsable de UAGA en la comarca de Cinco Villas.

Sánchez era además presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza desde 2001 y había ocupado diferentes responsabilidades en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Formó parte de su comisión ejecutiva en dos etapas y llegó a representar a la organización en el Consejo Económico y Social Europeo. También fue miembro de la comisión ejecutiva de Vía Campesina Europa.

Esther Latorre también estaba vinculada profesionalmente al campo. Era agricultora de hortalizas ecológicas y tenía una pequeña granja de gallinas ponedoras. Asimismo, pertenecía a UAGA y participaba activamente en el Área de la Mujer del sindicato, desde donde trabajaba por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas.