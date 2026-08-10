Iustitia Europa lleva a la Corte Penal Internacional la crisis de Ceuta y pide investigar al rey de Marruecos

El partido Iustitia Europa ha presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal internacional (CPI) una denuncia por la entrada irregular en territorio español de más de 70.000 personas provenientes de territorio marroquí.

El pasado 31 de julio la Audiencia Nacional tomó la decisión de abrir las diligencias previas para investigar estos hechos y solicitó información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para averiguar si este movimiento se trató de una "acción concertada". De igual manera, días más tarde solicitó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que informase si habían sido informados antes de la crisis en la frontera.

Iustitia Europa pide que se "examine la posible responsabilidad penal individual a reserva del resultado de las investigaciones, de S.M. Mohammed VI, Rey del Reino de Marruecos, y del Sr. Aziz Akhannouch, Primer Ministro del Reino de Marruecos, así como de cualquier otra autoridad civil, militar, policial o administrativa que pudiera resultar responsable", según la denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Tambien pide que se "examine toda la información y documentación aportada para determinar si existe fundamento razonable para investigar la posible comisión de crímenes de guerra y del crimen de agresión derivados de los acontecimientos producidos en Ceuta a finales de julio de 2026" y pide que "determine si existieron órdenes o instrucciones dirigidas a las fuerzas marroquíes para retirar, reducir, omitir o alterar los controles destinados a impedir el desplazamiento masivo hacia la frontera española.

En cuanto a los menores, Iustititia Europa solicita la investigación para determinar su posible utilización "determinando cuántos menores de quince años participaron en los hechos y si fueron deliberadamente incorporados o utilizados en una eventual operación organizada".

"Ante un episodio de esta magnitud y trascendencia geopolítica, consideramos necesario poner los hechos también en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que determine si pueden ser constitutivos de alguno de los crímenes de su competencia", ha señalado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, en una nota de prensa.