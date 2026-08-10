La Guardia Civil refuerza Melilla con un buque patrullero ante la amenaza de Marruecos

La Guardia Civil ha desplazado el buque patrullero de altura 'Río Segura' a Melilla para reforzar la seguridad ante las continuas amenazas de Marruecos, que considera la ciudad como "territorio ocupado" y que puso en jaque hace unos días las fronteras de España con la invasión de 70.000 inmigrantes ilegales llegados desde el país vecino a Ceuta.

La embarcación, buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ha sido construida para desarrollar operaciones en alta mar y preparada para llevar a cabo misiones de control de fronteras, lucha contra el narcotráfico y el contrabando, actuaciones frente a delitos contra el medio ambiente y servicios de salvamento, búsqueda y rescate.

El buque de la Benemérita, construido en acero y entregado en 2010, tiene 73 metros de eslora y 12 metros de manga, cuenta con capacidad para una tripulación de 27 personas, además de 12 agentes de un grupo de intervención, y puede acoger hasta 50 supervivientes.

Del mismo modo, el navío es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 17 nudos y dispone de una autonomía de 9.000 millas náuticas. Entre sus medios cuenta también con embarcaciones de rescate e intervención y un helipuerto de 14,7 por 12 metros.

Un movimiento cuya finalidad es contener las serias amenazas marroquíes, que tienen como fin desestabilizar a España a través del chantaje al Gobierno de Pedro Sánchez para adueñarse de Ceuta, Melilla o inclusos las Islas Canarias. Territorios incluidos dentro del "Gran Marruecos", el plan expansionista del rey marroquí, Mohamed VI.