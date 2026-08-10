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España

La Guardia Civil refuerza Melilla con un buque patrullero ante la amenaza de Marruecos

Melilla podría sufrir una gran invasión como la que tuvo lugar en Ceuta, donde unos 70.000 inmigrantes ilegales llegaron desde Marruecos a España.

Libertad Digital
Melilla podría sufrir una gran invasión como la que tuvo lugar en Ceuta, donde unos 70.000 inmigrantes ilegales llegaron desde Marruecos a España.
Buque de la Guardia Civil. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha desplazado el buque patrullero de altura 'Río Segura' a Melilla para reforzar la seguridad ante las continuas amenazas de Marruecos, que considera la ciudad como "territorio ocupado" y que puso en jaque hace unos días las fronteras de España con la invasión de 70.000 inmigrantes ilegales llegados desde el país vecino a Ceuta.

La embarcación, buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ha sido construida para desarrollar operaciones en alta mar y preparada para llevar a cabo misiones de control de fronteras, lucha contra el narcotráfico y el contrabando, actuaciones frente a delitos contra el medio ambiente y servicios de salvamento, búsqueda y rescate.

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El buque de la Benemérita, construido en acero y entregado en 2010, tiene 73 metros de eslora y 12 metros de manga, cuenta con capacidad para una tripulación de 27 personas, además de 12 agentes de un grupo de intervención, y puede acoger hasta 50 supervivientes.

Del mismo modo, el navío es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 17 nudos y dispone de una autonomía de 9.000 millas náuticas. Entre sus medios cuenta también con embarcaciones de rescate e intervención y un helipuerto de 14,7 por 12 metros.

Un movimiento cuya finalidad es contener las serias amenazas marroquíes, que tienen como fin desestabilizar a España a través del chantaje al Gobierno de Pedro Sánchez para adueñarse de Ceuta, Melilla o inclusos las Islas Canarias. Territorios incluidos dentro del "Gran Marruecos", el plan expansionista del rey marroquí, Mohamed VI.

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