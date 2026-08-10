Leire Díez impulsó ayudas del Ministerio de Reyes Maroto: la UCO detecta el rastro hasta el fondo de ayuda FAIIP

Reyes Maroto vuelve a la polémica. Y lo hace porque la investigación de la UCO sobre la actuación de Leire Díez en la trama SEPI la ha señalado de pleno. Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero accedían a fondos de la SEPI bajo presunto pago de comisiones ilegales. Con ese poder ofrecían rescates a empresas a cambio de presuntos pagos de los que una parte se habría quedado en los integrantes del grupo Hirurok y otra parte podría haber ido al PSOE. Pero ahora, la UCO ha encontrado otra inmensa línea de gestión de ayudas públicas: una que depende directamente del Ministerio de Industria: el FAIIP, otro fondo de subvenciones cuya última responsable en aquella época era la entonces ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto, ahora candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

La UCO señala lo siguiente: "Durante este periodo de dependencia directa entre Leire y Serrano, ambos habrían intercambiado mensajes también acerca de múltiples gestiones que no guardarían relación con la Dirección de Filatelia o siquiera Correos y que parecerían guardar cierta similitud con las gestiones realizadas por el grupo HIRUROK, como pudiera ser el acceso a financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) en favor de otras empresas". Efectivamente, también aparece totalmente al corriente de las operaciones el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juanma Serrano.

La referencia ha sido detectada en un mensaje donde no parece haber muchas posibles dudas de que se están gestionando presuntamente de forma ilegal ayudas públicas de ese fondo FAIIP. El mensaje en cuestión señala lo siguiente: "Ayudas solicitadas para el Proyecto de la Fábrica - FAIIP (antiguo Reindus) se presentó el 29/09/2021, lo gestiona Sepides pero lo aprueba el Ministerio de Industria. Se presentó la documentación por email no es presentación telemática, y tiene asignado número de expediente FAIIP 2021-0056. Solicitado un préstamo por el 75% del presupuesto financiable de 12.994.30: a 10 años con 3 años de carencia. Presentado por Scoobic Factory S.A.".

Captura del mensaje enviado por Juanma Serrano

El mensaje añade: "Incentivos Regionales, se presentó el 24/12/2021, lo tramita la Agencia Idea pero lo aprueba el Ministerio de Hacienda. Se presentó por la sede electrónica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y tiene asignado el código CTC-2021262511. Solicitada una subvención de hasta el 45% del presupuesto financiable de 17.405 419,32€. Presentado por SCOOBIC HOLDING S.A.".

La UCO recoge una serie de mensajes posteriores donde se destaca que por la vía ordinaria ni Hacienda ni Industria aceptaron, precisamente por eso inició ella las gestiones extraordinarias.

"En términos generales, las nuevas evidencias recabadas desde diciembre de 2025 permitirían situar a Correos como otra de las empresas que habrían sido objeto del ejercicio de influencia por el grupo HIRUROK, coincidiendo estos hechos con la presidencia de Serrano", explica la UCO. "En este sentido, los indicios recabados hasta este momento sitúan a Serrano como el cargo público, o uno de ellos, del que se habrían servido para llevar a cabo estos extremos. Primero para situar a Leire en un cargo público dentro de la empresa y, posteriormente, para llevar a cabo diversas gestiones dentro de la sociedad y con respecto a una serie de contratos concretos. En este sentido, se considera de interés las comunicaciones que Serrano habría mantenido con los miembros del grupo HIRUROK, pero también las que este habría mantenido con terceros, especialmente otros cargos públicos de él dependientes", añade la UCO.

El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) fue creado por la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 con la finalidad de prestar "apoyo financiero para promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo industrial, reforzar la competitividad industrial y mantener las capacidades industriales del territorio", señala su documentación oficial.

"El Fondo tiene la naturaleza jurídica propia de los fondos carentes de personalidad jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Industria. El Fondo es gestionado por la Sociedad Estatal SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES)", otra de las filiales de la SEPI que atrae ya las miradas de los investigadores.