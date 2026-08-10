Los comerciantes de Ceuta denuncian pérdidas millonarias y que algunos "no pueden abrir por miedo a los saqueos"

La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta no sólo ha dejado imágenes de calles tomadas y comercios cerrados. También amenaza con dejar una profunda huella económica y reputacional. Así lo ha explicado Karim Bulais, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, en la que ha cifrado en 27,7 millones de euros las pérdidas que podría acumular la ciudad entre los daños directos, el cierre de la feria y el impacto previsto durante el mes de agosto.

Bulais ha considerado que el principal problema ahora es recuperar la confianza y garantizar la seguridad de los comerciantes, muchos de los cuales no han podido abrir sus negocios por miedo a los saqueos y a la inseguridad.

El presidente de la Cámara de Comercio ha advertido de que la situación del comercio sigue siendo "desastrosa", pese al intento de trasladar una imagen de normalidad. "Estamos muy lejos de lograr esa normalidad tan ansiada", ha señalado. Según ha explicado, tras los primeros días de caos y el cierre generalizado de los establecimientos, los comerciantes comenzaron a reabrir sus negocios con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque en los últimos días han vuelto a percibir un deterioro de la situación: "Volvemos a estar igual de mal que al principio".

Bulais ha reclamado que se garantice una presencia suficiente de las fuerzas de seguridad para que los ciudadanos puedan volver a transitar por las calles, comprar y consumir en los restaurantes: "Necesitamos sí o sí que esta gente sea expulsada", ha afirmado, antes de advertir de que la sensación de inseguridad en Ceuta es "terrible".

"Hablaban de 1.200 personas que están aquí. Esto es absolutamente incierto. En el propio asentamiento de la playa del Trampolín, me estaban contando ayer, desde la acción del gobierno, que se estaban repartiendo más de 4.000 comidas. Si a eso sumamos los 4.000 menores, que también están siendo identificados, ya las cifras, obviamente, superan los 8.000", ha señalado.

Las pérdidas asciende a millones

El presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que ya han trasladado al Gobierno y a la Ciudad Autónoma varios informes sobre el impacto económico de la crisis: "Sabemos ya por las valoraciones que tenemos que ha habido un impacto y unas pérdidas directas de 7,7 millones de euros", ha señalado.

A esa cantidad añade las consecuencias del cierre de la feria de Ceuta, que cifra "por encima de los 10 millones de euros", y otros 10 millones que calcula que podrían perderse durante el resto de agosto. En total, "27,7 millones de euros más o menos", una cantidad que, según ha explicado, representa "alrededor del 1,4 del PIB de nuestra ciudad".

Pero para Bulais hay un daño todavía más difícil de cuantificar: el provocado por las imágenes de los últimos días. "La imagen que tenemos, ya que estamos hablando ahora mismo, es algo que nos está generando un daño reputacional, que eso sí que no podremos valorar", ha afirmado. "Ese es el más doloroso de todos, es el que nos va a costar más poderlo recuperar".

Comercios cerrados por miedo a los saqueos

La Cámara de Comercio reclama que las medidas económicas vayan acompañadas de seguridad. Bulais ha explicado que muchos establecimientos continúan sin poder abrir porque sus propietarios y trabajadores tienen miedo.

"Es muy importante, básicamente, sobre todo, garantizar la seguridad de nuestros comerciantes que muchas veces no pueden abrir por miedo a los saqueos, a la inseguridad que hay y por otro lado porque sus propios trabajadores tienen miedo a abrir", ha asegurado.

El presidente de la Cámara ha recordado además que el tejido empresarial ceutí está formado en un 99% por microempresas: "Eso determina, obviamente, que sea un autónomo con 1,5 o 2 trabajadores". En esas circunstancias, ha añadido, "dejar a un empleado solo atendiendo una pequeña tienda de víveres" resulta especialmente complicado cuando se han producido saqueos.

Según ha explicado, siguen produciéndose saqueos y se está reforzando la presencia policial y militar en determinados establecimientos, especialmente los relacionados con la alimentación. A esto se suma otro problema, el desabastecimiento de algunos supermercados porque "el propio transportista no quiere venir a Ceuta".

Más seguridad para no volver a ser "moneda de cambio"

Bulais ha reclamado al Gobierno no sólo ayudas directas para compensar las pérdidas, sino también medidas que permitan garantizar la estabilidad económica de la ciudad. Entre sus peticiones está reforzar el régimen económico y fiscal de Ceuta y favorecer la inversión.

Pero considera fundamental actuar sobre la frontera: "Ceuta no puede continuar en esa situación tan terrible que nos convertimos en moneda de cambio cada vez que las relaciones son más o menos tensas con el país vecino", ha afirmado.

"Obviamente se tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos de España, que somos tan españoles como los de Albacete o los de Madrid", ha añadido. Para Bulais, la prioridad es recuperar la imagen de una ciudad segura y atractiva para la inversión. "Hay que hacer un plan estructurado bien dotado económicamente para reforzar esa imagen de seguridad, esa imagen de una Ceuta abierta, una Ceuta interesante para la inversión".

Años de esfuerzo y trabajo perdidos

El presidente de la Cámara de Comercio ha recordado que Ceuta ya sufrió una situación similar en 2021 y ha lamentado que no se hayan adoptado medidas suficientes para impedir que volviera a producirse: "Si en el 2021 sucedió esto, ¿no deberían haberse implementado todas aquellas medidas que pudieran evitar que volviese a suceder?", ha planteado.

Bulais ha explicado que, tras aquella crisis, Ceuta apostó por transformar su modelo económico y abandonar progresivamente la dependencia del comercio fronterizo para centrarse en la economía digital y tecnológica. Durante cuatro o cinco años, ha asegurado, se realizó "un esfuerzo titánico" para proyectar una imagen de seguridad y atraer inversión.

Por eso considera especialmente grave el impacto de lo ocurrido ahora: "La sensación es que hemos perdido cuatro años de esfuerzo y de trabajo", ha afirmado. Aun así, confía en que la ciudad pueda recuperar el camino recorrido: "Estoy convencido y rezo por ello, porque no sea así".