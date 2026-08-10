Sánchez, Merz y una piscina llena de tiburones

Uno de los rasgos de este Sánchez que araña meses de legislatura es una arrolladora desmesura en sus gestos, formas y escándalos que hace que cualquier intento de comparación con otros políticos europeos sea ya prácticamente imposible. Durante la tan lejana polémica de la tesis hubo quien recordó que en otros países ministros dimitieron por sospechas semejantes -hasta tres, en Alemania-. Pero el actual Sánchez del hermano condenado, mujer procesada, mano derecha encarcelada, sede del partido por dos veces registrada y probable muñidor de una conjura para reventar causas judiciales ha dinamitado todos los raseros, convertido también en un presidente capaz de cargar públicamente contra los jueces, de atacar de forma grosera a países aliados y de olvidar todo disimulo en las excusas, tanto dentro como fuera de España.

Un ejemplo, citando de nuevo al país donde los ministros que plagian dimiten: el canciller Friedrich Merz también está siendo criticado por disfrutar de unos días de vacaciones en agosto. El reproche, que descanse tras una abrupta crisis de gobierno que ha desatado críticas internas en la CDU; tras anunciar un ambicioso, y doloroso, paquete de reformas que aún tiene que materializarse y tras el hallazgo de un dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig que no llegó a estallar. Detrás están los nervios por la próxima cita electoral en el país, las regionales en Sachsen-Anhalt de septiembre, a las que llega Alternativa para Alemania con encuestas que le dan un 40 por ciento hasta el punto de que una alianza de los conservadores con el resto puede ser casi imposible con la losa de la impopularidad del canciller.

Comparado con Merz, el caso Sánchez es deslumbrante: al goteo de escándalos y derrotas parlamentarias que evidencian una y otra vez que no gobiernan, sólo resisten, se suma el que quizás sea el desastre más relevante de su legislatura, con consecuencias a todos los niveles que aún están por verse y un centenar de fallecidos. El presidente, con todas las portadas del mundo descubriendo Ceuta y con muchos gobiernos extranjeros en contra, mantuvo sus planes de marcharse a Lanzarote dejando atrás a sus ministros hablando de "normalidad" y un desenfadado vídeo con música veraniega. "Hay que tener valor", dice uno de los muchos columnistas extranjeros que están ahora redescubriendo a Sánchez, "es como morderse una pierna en una piscina atestada de tiburones".

La catástrofe diplomática, humanitaria, social, entre otras aristas, salpica no sólo a Sánchez sino a muchos ministros de un Gobierno que ha reaccionado como siempre con la guinda de la playlist del presidente: buscando el culpable más rentable -Italia, no Marruecos; las insolidarias comunidades de PP y Vox, no ellos- y difuminando responsabilidades: fue algo tan "inédito" como el apagón; tan impredecible como Adamuz. Sanchismo puro; política inigualable ante lo más grave. Pero ahora ante una audiencia mayor.