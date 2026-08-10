Mohamed VI ha indultado a casi 200 terroristas islamistas desde 2018

Cerca de 70.000 indultos a presos condenados en las cárceles marroquíes, de los cuales unos 200 corresponden a condenados por terrorismo o extremismo islámico. Este es el balance de delincuentes agraciados por el rey de Marruecos, Mohamed VI, desde 2018, es decir, desde el año en el que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, según los datos del Ministerio de Justicia consultados por Libertad Digital. Indultos que suelen concederse en celebraciones importantes como el final del Ramadán o la Fiesta del Trono.

Los últimos 2.000 indultos coincidieron con la invasión de Ceuta y Melilla de la pasada semana, en la que se pudo ver en varios vídeos difundidos cómo, de los 70.000 llegados ilegalmente a estos enclaves españoles, algunos portaban machetes, navajas y cuchillos de grandes dimensiones similares a una katana. Y no solo eso: también palos, barras metálicas, ladrillos y piedras lanzadas contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, además de cócteles molotov y otros artefactos incendiarios caseros en algunos disturbios, según denuncias y vídeos difundidos durante la invasión.

En este sentido, según han podido saber Libertad Digital y esRadio a través de los portavoces de los sindicatos policiales, en concreto Jupol, "una decena de yihadistas" ha entrado en la invasión de Ceuta y aún siguen en España. Laura García, portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha trasladado a esta casa que "tenemos unos servicios de información, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, unidades de élite que hacen muy bien su trabajo, y que acaban de detectar a estos invasores en nuestra tierra".

Chantaje de Marruecos a Sánchez

Marruecos utiliza la inmigración —con delincuentes y yihadistas— como arma de chantaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar rédito y presionar en sus ambiciones sobre territorios españoles como Ceuta, Melilla o las Islas Canarias.

Pero España no solo tiene un problema con Marruecos. También lo tiene con el yihadismo. Como ya informó este diario, el año pasado, las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejaron 100 detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo. De este modo, 2025 pasó a ser el segundo año con más detenciones por yihadismo en la historia de España desde que hay registros.