Óscar Puente señala ahora al Rey por una foto con Javier Negre

La jura como presidente de Colombia de Abelardo de la Espriella congregó a numerosos mandatarios internacionales. Desde España, asistió Felipe VI, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Allí protagonizó un encuentro con Javier Milei y con otras personalidades. Entre las fotos y apretones de manos estuvo una con Javier Negre, fundador de Estado de Alarma. El propio Negre difundió la imagen en las redes sociales con la frase "un placer volver a coincidir con su majestad el rey Felipe VI".

Entre algunos perfiles que en redes sociales han criticado al monarca por el saludo destaca el del ministro de Transporte, Óscar Puente, agitador de todo tipo de polémicas en X. Esta vez, la víctima ha sido Felipe VI: Puente republicó el mensaje de un tuitero crítico con el encuentro y las imágenes del apretón de manos y lanzó esta frase: "Esta situación me parece una absoluta ignominia".

Esta situación me parece una absoluta ignominia. https://t.co/aw1gFN7KZX — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 10, 2026

Negre ha contestado a Puente y a otros críticos argumentando que el mensaje es una prueba de que "Moncloa ha dado orden de atacar al Rey por una simple foto institucional con el dueño de un medio que quieren cerrar".

Está claro querido @NunezHuesca que Moncloa ha dado orden de atacar al Rey por una simple foto institucional con el dueño de un medio que quieren cerrar. Les preocupa que la Casa Real me institucionalice puesto que él Rey sabía quién era, lo que hacemos y la cantidad de gente que… https://t.co/razTbO7pg5 — Javier Negre (@javiernegre10) August 10, 2026

"Él es el Rey de todos y está claro que es más moral darme la mano a mí que a otros representantes de un Gobierno corrupto a lo que está obligado institucionalmente", ha respondido.