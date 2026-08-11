Ceuta: 15 agentes de Policía para filiar a menas y hay 4.800 "solo en El Príncipe"

Los testimonios y las imágenes de Ceuta certifican que la realidad en la ciudad autónoma no puede calificarse como normal; muy al contrario. En Es la Mañana de Federico, en esRadio, ha intervenido el portavoz Aarón Álamo, secretario de organización en Ceuta del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Álamo ha afirmado que, hasta este lunes, "1.400 menores han sido identificados". No obstante, ha afirmado que según "la asociación de El Príncipe solo en el recuento de esta barriada ascienden a 4.800". Y esto no es más que solo una parte de la ciudad.

Álamo ha recordado que las estimaciones que ha hecho el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre la cantidad de inmigrantes que aún se hallan en la ciudad "están entre 8.000 y 11.000". También ha explicado cómo funciona el proceso por el cual se procede a la identificación de los menores: "En la comisaría se identifican, se reseñan y luego se envían a los centros de acogida, que están colapsados". En ese sentido, ha explicado que "se han habilitado unas naves de emergencia" para acogerlos.

Dado el nivel de desbordamiento al que se enfrentan los policías, Álamo ha señalado que "hemos pedido desde el primer momento refuerzos a la Policía Científica para poder procesar y filiar masivamente en los centros de acogida, también hemos pedido personal para las brigadas de Extranjería". Y es que Álamo ha confirmado que han tenido que pedir "refuerzos para todo porque la plantilla ya estaba al límite antes de que ocurriera la entrada masiva y con esto no hay infraestructuras policiales convencionales que estén concebidas para asumir este volumen de custodia".

Asimismo, ha confirmado que es la propia Policía la que custodia a los menores hasta los centros de acogida. Sin embargo, las dificultades a las que se enfrenta el cuerpo no cesan, ya que "cuando los menores vienen sin documentación es muy complicado" llevar a cabo la filiación y la identificación.

Otro de los aspectos que están desbordados son los traductores. Álamo ha apuntado que "en la comisaría hay tres o cuatro". "No sé si se habrán ampliado, hemos pedido refuerzo para todo y no sé si habrán llegado", ha añadido.

Silencio en el Ministerio

Álamo ha confirmado que, hasta el momento, solo han llegado "seis efectivos de refuerzo" para proceder con la filiación de los menores. Según ha explicado, la plantilla se componía de "ocho o diez efectivos". "Eso es lo que tenemos", ha dicho. Es decir, únicamente 15 agentes para filiar en torno a 4.800 niños. Y es que Álamo ha subrayado que las plantillas estaban "escasas" antes de la invasión y que "hemos solicitado a la Jefatura de Policía y al Ministerio refuerzos urgentes para todas las brigadas porque están bajo mínimos y solo han llegado los de la UIP".

El secretario de organización del SUP ha comentado que "la Policía Científica tiene turno de lunes a viernes y tiene ya una carga de trabajo inasumible". Ha insistido en que los agentes están "colapsados" y que "tendrían que enviar refuerzos urgentemente". A propósito de esas peticiones de refuerzos, Álamo ha afirmado que tanto la Jefatura Superior de Policía como el Ministerio "no han contestado".

Y es que el dibujo de esta realidad no puede ser más dantesco. Álamo ha aseverado que "no se puede hablar de normalidad" y que los inmigrantes "están durmiendo en los montes, las calles y las playas". "Hay anormalidad total. No se puede hablar de normalidad cuando el Ejército está custodiando los supermercados", ha concluido.