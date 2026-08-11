Detenidos cinco hombres por intentar agredir a un joven que vestía la camiseta de España en Vitoria

La Policía Nacional ha detenido en Vitoria a cinco hombres acusados de un delito de odio por intentar agredir a un chico que llevaba una camiseta de la selección española durante el pasado Mundial de fútbol, según ha informado EFE.

La operación se ha desarrollado entre este lunes y este martes. Los agentes arrestaron ayer a uno de los detenidos, que quedó posteriormente en libertad, mientras que las otras cuatro detenciones se han practicado este martes. Estos últimos permanecen en dependencias de la Policía Nacional en la capital alavesa.

Según la información facilitada por la policía, los cinco detenidos están relacionados con un incidente ocurrido en el contexto de la celebración del Mundial, cuando intentaron agredir a un hombre que vestía una camiseta de la selección española. Por estos hechos se les acusa de un delito de odio.

La selección vasca

La organización Aske, una escisión de la izquierda abertzale, ha denunciado este martes las detenciones y ha situado los hechos investigados el pasado 13 de junio. De acuerdo con su versión, el episodio se produjo durante una concentración en favor de la oficialidad de la selección vasca.

La concentración tuvo lugar dos días antes del debut de España en el Mundial frente a Cabo Verde.

Detenciones anteriores

Las detenciones se producen después de que la Policía Nacional practicara el pasado mes otros arrestos de personas que habían agredido a aficionados de la selección española.

Aquellas actuaciones fueron criticadas por el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, quien alegó que suponían una invasión competencial.