Fernando Portillo apunta a Marruecos ante la crisis de Ceuta: "Las entradas no se producen si no quiere"

Fernando Portillo, magistrado y miembro de Foro Judicial Independiente, ha advertido este martes en La Noche de Cuesta, de esRadio, de que la situación que se vive en Ceuta está "lejos de esa pretendida normalidad" y ha reclamado al Gobierno que destine los medios necesarios para afrontar las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes.

En una entrevista realizada por Luis Fernando Quintero, Portillo ha explicado que la información que recibe de compañeros y autoridades de la ciudad autónoma dibuja un escenario muy distinto al de una vuelta a la normalidad. "Hay comercios que no abren con miedo a lo que puede ocurrir", ha señalado antes de referirse también al despliegue del Ejército, a las "cientos y cientos de personas viviendo por las calles" y a las numerosas llamadas que, según ha afirmado, recibe la Policía.

"Calificar esto de normalidad, desde luego no lo es", ha sostenido el magistrado, que ha apuntado a los propios vecinos de Ceuta como las voces más autorizadas para describir lo que está sucediendo.

Medios para afrontar la crisis

Preguntado por la actuación del Ejecutivo, Portillo ha diferenciado entre la responsabilidad política y las medidas que deben adoptarse desde el punto de vista jurídico. En el primer ámbito, ha reclamado "sensibilidad por la situación" y que los mensajes públicos que se transmitan desde el Gobierno "reflejen la realidad de lo que está sucediendo".

En el plano jurídico, el magistrado ha confiado en que se estén poniendo a disposición de los funcionarios y agentes desplegados en Ceuta suficientes medios humanos y materiales para agilizar los procedimientos que correspondan.

"Espero que esos mensajes que parecen de tranquilidad respecto de la situación de Ceuta no vengan acompañados de la falta de dotación de medios personales y materiales para la pronta resolución de esta situación", ha afirmado durante su intervención en esRadio.

Portillo también ha abordado el papel de Marruecos y ha recurrido a su experiencia en las ciudades autónomas para asegurar que la actuación del país vecino resulta determinante ante este tipo de episodios. El magistrado ha señalado que quienes viven en Ceuta y Melilla tienen "muy claro" que las entradas y saltos masivos "dependen, por desgracia, de la colaboración o de la pasividad de Marruecos".

A su juicio, estas entradas "no se producen si Marruecos no quiere", ya que el reino alauí tiene capacidad para impedir este tipo de situaciones.

El papel del Gobierno

Durante la entrevista, Arturo Criado ha preguntado al magistrado por la posibilidad de establecer un mando único que coordine la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Portillo ha considerado que una fórmula de este tipo podría facilitar la coordinación, aunque ha recordado que las competencias sobre seguridad fronteriza e inmigración corresponden al Ejecutivo central.

"Es el propio Gobierno el que tiene que arbitrar los mecanismos tanto ordinarios como extraordinarios que tiene a su disposición", ha explicado. Por este motivo, ha sostenido que, aunque no exista formalmente esa figura, "ese mando único ya existe. Es el Gobierno de España".

Sobre la posibilidad de ampliar la capacidad de acogida mediante un nuevo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Portillo ha advertido de que levantar unas instalaciones de este tipo "en tiempo récord no es viable". Como alternativa provisional, ha recordado la solución empleada en Melilla durante anteriores entradas masivas, cuando, con la colaboración del Ejército, se instalaron carpas y tiendas de campaña para aumentar la capacidad disponible.

El magistrado ha descartado, además, que un CETI pueda emplearse para mantener confinados a los inmigrantes. "Un CETI es un centro de estancia temporal de tipo asistencial", ha explicado, antes de recordar que ofrece alojamiento, comida y asistencia médica, pero "no es un centro de régimen cerrado".

La situación de los menores

Portillo también se ha referido a los menores inmigrantes no acompañados que han llegado a Ceuta. Preguntado por Ricardo González Mangas sobre si debe darse prioridad a su reagrupación familiar en Marruecos o a su traslado a otras comunidades autónomas, el magistrado ha defendido que ambas medidas pueden desarrollarse de forma paralela.

"La prioridad es que efectivamente los menores vuelvan con su familia, con sus padres, con su madre, con sus hermanos", ha afirmado. Sin embargo, ha subrayado que la repatriación exige seguir un procedimiento con garantías y contar con la colaboración de Marruecos para localizar a las familias y hacer posible la entrega.

Mientras se tramita ese procedimiento, ha recordado Portillo, las administraciones tienen la obligación de atender a los menores. "Hay que darles de comer, hay que darles un techo", ha señalado. Si Ceuta se encuentra desbordada y no puede proporcionarles una atención adecuada, ha defendido que puedan ser trasladados a otras comunidades autónomas mientras continúa el proceso para tratar de reunirlos con sus familias.

Portillo ha explicado finalmente que la normativa que permite esa redistribución de menores desde los territorios sometidos a una mayor presión migratoria está recurrida por varias comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, aunque continúa vigente mientras se resuelven esos recursos.