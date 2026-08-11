La sentencia del hermano de Sánchez negó la investigación prospectiva: "No ha sido vulnerado el derecho a la intimidad"

La Audiencia Provincial de Badajoz se defendió en la sentencia por la que se condenó al hermano de Pedro Sánchez de las acusaciones por parte de los acusados de haber realizado una investigación prospectiva y negó que se vulneraran los derechos de los encausados con la intervención de los correos corporativos cruzados en la Diputación de Badajoz. "No ha sido vulnerado el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones de los encausados".

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el pasado mes de julio a David Sánchez por un delito de prevaricación a 9 años de inhabilitación y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. La sentencia precisaba que consideraban acreditado que los acusados actuaron en conjunto para favorecer al hermano de Sánchez con la creación de un puesto público que era "innecesario".

"Como indicó la STS de 31 de marzo de 2009, que el objeto el proceso no responde a una imagen fija, tratándose de un hecho de cristalización progresiva, con una delimitación objetiva y subjetiva que se verifica de forma paulatina en función del resultado de las diligencias, idea que expresa con absoluta claridad para el ámbito de la fase de investigación el artículo 299 de la LECRIM", señala la sentencia del caso David Sánchez, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Así ha sucedido en el supuesto ahora objeto de enjuiciamiento: las iniciales líneas de investigación relativas a un posible fraude fiscal, fraudes y exacciones ilegales y contra la Seguridad Social han ido progresivamente cristalizando en otras que constituyen el objeto de debate en el plenario y respecto de algunas personas diferentes como presuntos responsables", añade.

De esta manera, en la sentencia se defiende que no ha habido una investigación prospectiva "ni conexión de una hipotética antijuricidad de la misma a la interceptación de los correos que ha sido analizada en el apartado anterior". En ese apartado se expone que desde la defensa se cuestionó la intervención de los correos corporativos cruzados en la Diputación de Badajoz. "No ha sido vulnerado el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones de los encausados y gozan de título judicial habilitante, debidamente motivado, las incautaciones y exámenes policiales del material incautado", argumenta la sentencia en ese apartado.

Siguiendo con la presunta prospección, la Audiencia de Badajoz entiende que el hecho de que el origen de las pesquisas policiales esté relacionada con informaciones periodísticas o porque la acción penal sea llevada a cabo por las asociaciones personadas, "en lo que se ha tildado de persecución ideológica con un sesgo político por las defensas, no deja de ser una elucubración carente de fundamento fáctico y racional y no empaña la elemental conclusión conducente a la existencia de indicios de criminalidad debidamente analizados por la Magistrada-Juez Instructora y descritos en sus Resoluciones".

Ninguno de los acusados era ajeno al "plan"

La Audiencia Provincial de Badajoz señala tambien en la sentencia que "ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción, para pergeñar los actos arbitrarios ya expuestos con el designio de favorecer a Don David Sánchez Pérez-Castejón".

Esta arbitrariedad se manifestó con la creación "urgente" de un plaza de empleo público "innecesaria y vacía de contenido" por lo que se valoró el interés particular del hermano de Sánchez por encima del interés general.

Se establecieron "unas condiciones laborales y retributivas propias del personal de alta dirección y concediendo dicho puesto a Don David conculcando los principios de mérito y capacidad, con opacidad e irregularidad en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos", precisa la sentencia.