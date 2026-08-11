Los militares de Ceuta denuncian que "llegaron a duplicar y triplicar" turnos: "Estaban exhaustos"

Ceuta atraviesa una grave e histórica crisis migratoria y social tras la entrada masiva por la frontera con Marruecos de miles de inmigrantes. José Vicente Maleno, delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) de Ceuta, ha reclamado en Es la Mañana de Federico, en esRadio, que los profesionales que tratan de mantener la seguridad en la ciudad autónoma tengan garantizado el suficiente descanso y una alimentación adecuada.

"Pedimos que todos los miembros de las Fuerzas Armadas gocen de la máxima protección, de una alimentación digna y de descanso. Al principio no estaba sucediendo así", contó Maleno. "Cuando se solicitó el apoyo que debíamos prestar a las fuerzas de seguridad del Estado, todo el personal involucrado no tenía turnos de rotación necesarios. Llegaron a duplicar y triplicar turnos, estaban exhaustos, cansados, y encima la alimentación que se les dio no fue la adecuada", añadió.

El jueves 13 de agosto entrará en vigor la orden, emitida directamente por la Comandancia General de Ceuta, por la que se cancelan oficialmente todos los permisos y vacaciones de los militares destinados. Según la AUME, no se han recibido quejas por este extremo sino por la pérdida patrimonial que ha supuesto la interrupción de las vacaciones previstas. "En el ADN de los militares tenemos muy claro que nosotros podemos estar trabajando los siete días de la semana y las 24 horas del día, es decir, disponibilidad permanente", recalcó Maleno. "Muchos estaban disfrutando con las familias en la playa y han tenido gastos. Desde la asociación les decimos a cualquier militar al que se le hayan cancelado los permisos que debe conservar las facturas y pondremos todos nuestros servicios jurídicos a su servicio".

Por el momento, desde AUME no tienen constancia de que se vayan a cancelar los permisos de los militares desplegados en Melilla.

Ante la posibilidad de un nuevo asalto, José Vicente Maleno cree que "hay medios humanos y materiales necesarios para cumplir cualquiera de las misiones" que les pueda encomendar, "tanto a nivel de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado como de otra índole". "Si la situación se agravara, sería necesario solicitar el apoyo de otras guarniciones", reconoció.