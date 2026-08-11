Marruecos exige a España la repatriación de sus menores en Ceuta mientras Sánchez quiere repartirlos por las CCAA

"Marruecos está comprometido con la recuperación de sus niños y menores en España, incluidos los que ingresaron recientemente en Ceuta", ha señalado —en declaraciones al periódico digital Hespress— el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, en referencia a los centenares de menores inmigrantes que participaron en el asalto masivo a nado del pasado 30 de julio.

"Reclamará a sus hijos por la vía legal y política", ha añadido Ouahbi al tiempo que ha hecho responsable a nuestro país del destino de estos menores y las circunstancias de su estancia lejos de sus familias y de su patria. Cabe recordar que muchos de ellos han pasado días ocultos por miedo a ser devueltos.

El titular de Justicia ha insistido ahora —cuando han pasado once días desde que más de 80.000 inmigrantes cruzaran ilegalmente la frontera con España e invadieran la ciudad de Ceuta— que "Rabat exige el regreso de todos sus niños". De repente, su situación y su futuro son "de interés superior".

Hasta el 6 de agosto, ni una sola declaración al respecto. Fue ese día cuando fuentes diplomáticas marroquíes manifestaron a la agencia EFE su disposición a acoger a los menores bajo la condición de que España eliminara los "obstáculos judiciales". La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, contestó que España no pone "ninguna traba" aunque sí intenta garantizar el "interés superior" de los niños.

En cualquier caso, el asunto ya habría sido objeto de consultas con su homólogo español. Según ha explicado Ouahbi, entre otras cosas han estudiado los medios legales e institucionales para abordar la situación de estos niños y los mecanismos para verificar sus identidades y reintegrarlos a sus familias.

Las declaraciones del ministro marroquí llegan cuando centenares de menores inmigrantes han salido de sus escondites y han acudido a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, donde se han vivido momentos de mucha tensión por el nerviosismo y los incidentes registrados durante la espera, para ser filiados e iniciar los trámites para regularizar su situación en España.

Por otro lado, la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia está programada en principio (aún no se sabe si contará con la mayoría suficiente para que se celebre) para el próximo jueves —13 de agosto— con el objetivo de abordar la reubicación de los menores inmigrantes que se encuentran la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Aragón, Extremadura y Castilla y León, gobernadas en coalición entre PP y Vox, anunciaron el sábado que no asistirán y así se lo han comunicado ya a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Las tres comunidades autónomas instan al Gobierno a buscar la reunificación familiar de los menores que se encuentran en Ceuta.