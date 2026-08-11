Mónica García presume de haber salvado a un bañista que se ahogaba: "Fuentes del ministerio" lo confirman

Mónica García, participó el pasado sábado en las maniobras de reanimación de un hombre de unos 75 años que sufrió una indisposición mientras se bañaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo (León).

La noticia la ha desvelado la agencia pública EFE, que ha permitido así que el altruismo desinteresado de la ministra de Sanidad sea de dominio público. Para que no haya mucho margen de dudas el teletipo cita "fuentes del ministerio" como las que han confirmado la participación de la líder de Más Madrid en las tareas de reanimación, en la que participó junto a "otras personas que se encontraban en el lugar".

El teletipo no desvela cuál fue el grado de participación de García, pero sí que el hombre atendido permaneció inconsciente durante algunos momentos y recuperó la consciencia tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17:00 horas del sábado en la playa fluvial del Burbia, en Villafranca del Bierzo, en León, donde la ministra de Sanidad pasa habitualmente unos días de descanso vacacional. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas en las que se solicitaba asistencia para un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento.

Finalmente, el hombre recuperó la consciencia y posteriormente acudió al lugar un helicóptero de Sacyl movilizado por Emergencias Sanitarias, que trasladó al afectado al Hospital de León donde quedó ingresado. Por el momento, el Servicio de Emergencias 112 no ha informado sobre su evolución.

La eterna "médica y madre"

Mónica García nunca ha dejado de apelar a su bata blanca para blindarse políticamente. Cuando anunció su excedencia como anestesista del Hospital 12 de Octubre en 2022, decidió presentarse como "médica y madre de tres hijos con la mirada puesta en la Sanidad pública y el bien común", una etiqueta que ha repetido sin descanso desde entonces.

Durante una de las jornadas de huelga médica en Madrid, el pasado marzo, circuló en redes sociales un vídeo de su etapa como facultativa en el que defendía las mismas reivindicaciones que ahora sostienen sus excompañeros y calificaba las huelgas de "justas, solidarias y necesarias". Ya como ministra, sin embargo, ha rebajado esas mismas movilizaciones a meras "consideraciones políticas".

Mónica García será candidata del tándem oficialista de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad, junto a Rita Maestre a la alcaldía, en los comicios autonómicos y municipales de 2027, tras lograr el respaldo del 80% de la militancia con la candidatura "En Madrid hay partido". De esta manera, no figurará en ninguna lista a las próximas elecciones generales.