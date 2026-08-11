El Hospital de Ceuta se ha convertido en uno de los puntos calientes del caos después de la invasión de unos 70.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos. Un caos ficticio para la ministra de Sanidad, Mónica García, que niega la existencia de una "crisis sanitaria" en la ciudad española. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, una de las jefas de sección del hospital ceutí desmonta la versión de Mónica García, que ha dejado a los sanitarios "a los pies de los caballos".

En el texto consultado por este periódico, la profesional critica que la ministra no haga caso a la información de la prensa ni a los escritos que distintos médicos le han dirigido. Según explica, "el Servicio de Urgencias del HUCE se reforzó el jueves 30, primer día de la avalancha, con dos médicos y dos enfermeras más. Oiga, dos médicos y dos enfermeras. La invasión ha sido de 74.000 personas —es una estimación porque ni siquiera están contabilizadas— es decir, ¡el 90% de nuestra población!, porque somos 84.000 habitantes. No sé cómo se puede decir que Urgencias y todos los servicios no están tensionados, cuando se están atendiendo entre 300 y 400 urgencias al día".

"Navajazos y violaciones"

La médica alerta también de los múltiples heridos en el cruce por el espigón, hipotermias, fracturas o ahogamientos. Y añade que "ahora hay que atender navajazos y diversas reyertas entre ellos, violaciones, patologías agudas, además de las embarazadas que han cruzado la frontera para ser atendidas en Ceuta". Como ya informó Libertad Digital, en los últimos días más de diez niñas han sido atendidas por posible violación.

La profesional sanitaria contradice a Mónica García diciendo que "la situación en urgencias es caótica y durante estos días no ha disminuido. Llegan personas con heridas que ahora se han infectado y que curamos tras haber realizado el pase... y los vecinos de Ceuta, que evidentemente no van a dejar de enfermar porque estemos viviendo esta situación. Se han creado dos zonas de urgencias, para los de Ceuta y otra para los inmigrantes, que incluye a aquellos que presentan problemas mayores y otros leves, que atendemos en fast track pero aun así la espera de nuestros vecinos ha aumentado considerablemente, con las importantes consecuencias que esto podría tener".

"Médicos de otras especialidades intentamos arrimar el hombro en lo que podemos porque todas las manos son pocas: porque cuando las administraciones se ven superadas, los médicos siempre estamos ahí. Es evidente que lo visto estos últimos días en Ceuta no solo habla de un problema migratorio sino de lo que sucede cuando por omisión, y progresivamente por dejadez, se contribuye al deterioro de nuestra sanidad", lamenta una de las jefas médicas del hospital de Ceuta.

Ceuta es el ejemplo perfecto de una zona sensible, infradotada de personal sanitario, sobre todo facultativo, que se ve desbordada cuando podrían haberse puesto medidas para que esto no sucediera. En Ceuta, la mayoría de los servicios están al 50% de personal. Nos preguntamos por la escasez de recursos. Nos preguntamos cuántas horas llevamos trabajando. Nos preguntamos por qué debemos trabajar con plantillas tan exiguas.

"Debería mandar refuerzos y no mentir"

Pero, "si esto no fuera suficiente, además, se atreve nuestra ministra, Mónica García, a hacer comunicados en los que dice que los servicios sanitarios de Ceuta no están tensionados. Debería haber enviado refuerzos, enviado un tropel de médicos, haber arrimado el hombro en definitiva y no mentir cuando sabe que en cuanto tengamos un respiro la vamos a desmentir", ha advertido la profesional.

"Los ciudadanos merecen saber que la fortaleza de nuestro sistema sanitario depende, demasiadas veces, del sobreesfuerzo de sus profesionales. Pero también deben saber que este modelo tiene un límite. Cada vez constatamos cómo más compañeros deciden abandonar la sanidad pública". Por ello, a su juicio, "ha llegado el momento de exigir la misma responsabilidad a quienes tienen la obligación de cuidar de la sanidad pública, así como de nosotros, los que la sostenemos cada día con nuestro trabajo", concluye el escrito de la jefa médica del hospital de Ceuta.

Este relato de caos vivido en primera persona contrasta fuertemente con la versión ofrecida este lunes por Mónica García, que aseguró que la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta "no ha supuesto una crisis sanitaria" y defendió que tanto Ceuta como Melilla cuentan con "más recursos que nunca". García afirmó además que la entrada del pasado 30 de julio "no ha producido la suspensión de ninguna actividad ordinaria ni ha interferido en la atención a los ciudadanos de Ceuta".