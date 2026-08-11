Restricciones y cierres en toda España ante la masiva afluencia por el eclipse

Varias autoridades españolas han decidido cerrar o restringir el acceso a montes, espacios naturales, carreteras y algunos de los enclaves más atractivos para contemplar el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto. La elevada afluencia prevista, unida al riesgo de incendios forestales y a las dificultades que podrían encontrar los servicios de emergencia, ha llevado a comunidades autónomas y ayuntamientos a desplegar dispositivos extraordinarios.

Una de las regiones con mayores restricciones será la Comunidad Valenciana. En Benidorm estará prohibido el acceso tanto en vehículo como a pie a espacios naturales como la Cruz, la Sierra Helada y El Moralet. El municipio vecino de Alfaz del Pi cerrará el acceso a la ruta del Faro del Albir, mientras que Finestrat hará lo propio con el entorno del Puig Campana.

También Villena aplicará restricciones en sus senderos forestales. Entre las 18:00 y las 21:30 horas estará restringido el acceso en vehículo a Las Cruces, la Sierra de la Villa y Peña Rubia, además de quedar prohibido el tránsito por diferentes parajes. En Torrente, por su parte, se restringirá el acceso a zonas forestales y estará prohibida la entrada de vehículos a la Sierra Perenchiza a través de los caminos forestales.

Alicante también ha preparado un dispositivo especial que incluye vigilancia y restricciones en zonas como los castillos, Sierra Gorda y Tabarca, mientras las autoridades han pedido evitar los espacios acotados o restringidos durante la observación del fenómeno.

Las limitaciones alcanzan igualmente a Castilla-La Mancha. El Gobierno autonómico ha establecido restricciones de tráfico y acceso en pistas forestales y determinados montes de Cuenca y Guadalajara durante los días que rodean al eclipse, con el objetivo de impedir una concentración excesiva de vehículos en el medio natural.

Galicia ha optado igualmente por cerrar algunos de sus lugares más emblemáticos. En Ribadeo, la playa de Las Catedrales permanecerá cerrada al público durante el 12 de agosto y hasta las 7:30 horas del día siguiente. La observación se trasladará al aparcamiento, donde se ha preparado un dispositivo específico.

También quedará prohibido el acceso al Monte Pindo, uno de los enclaves naturales más conocidos de la provincia de La Coruña, mientras que se restringirá el tráfico en la Berberecheira y la Playa de Carnota, espacios integrados en la Red Natura 2000.

En Cantabria, Piélagos restringirá entre las 16:00 y las 20:30 horas el acceso de vehículos a la costa de Liencres y al monte La Picota. Solo podrán circular vehículos autorizados en determinados tramos, mientras se cerrarán accesos interiores hacia puntos como La Arnía y La Picota.

Baleares afrontará también la jornada con importantes limitaciones. El Govern ha habilitado 26 zonas oficiales de observación y desplegado un amplio dispositivo de emergencias, al tiempo que restringirá el acceso a diferentes espacios sensibles del archipiélago. En Mallorca, la carretera Ma-10 de la Sierra de Tramontana estará cerrada entre las 15:00 y las 21:00 horas y se han establecido restricciones en más de una veintena de puntos, entre ellos zonas próximas a San Telmo, Valdemosa y Es Trenc.

Ibiza y Formentera también tendrán restricciones de tráfico en alrededor de una veintena de carreteras a partir de las 15:00 horas, mientras las autoridades han establecido puntos oficiales desde los que contemplar el fenómeno.

Las administraciones justifican este despliegue por la excepcional concentración de personas prevista durante las horas anteriores al eclipse y, especialmente, por el riesgo de incendios en plena temporada estival. Las restricciones pretenden además mantener despejadas las vías necesarias para una eventual evacuación y garantizar el acceso de los servicios de emergencia.