Una joven ceutí estalla por la inseguridad en la ciudad tras el asalto: "Estoy acojonada"

"Estoy harta de lo que está pasando aquí, tengo miedo en mi propia ciudad", ha explicado una joven ceutí de 29 años a los medios de comunicación que ha encontrado a su paso cuando paseaba a su perra por los alrededores de su casa en relación con las condiciones en las que viven los vecinos desde que se produjera el asalto masivo de inmigrantes del pasado 30 de julio.

#ÚLTIMAHORA | Una vecina de Ceuta estalla harta de la situación: "Estoy ac******, no se puede vivir así, tengo miedo en mi propia ciudad". 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @davidalemantv

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"Estoy acojonada, no se puede vivir así", ha asegurado ante la mirada de una pareja de agentes de la Policía Nacional que intentaban tranquilizar a la mujer. "Cansados estamos ya", se oye decir a otro vecino que quería dejar constancia del hartazgo de los residentes de la zona en la que se encuentra la Jefatura Superior de Policía, donde centenares de menores inmigrantes hacen cola para regularizar su situación en España.

"Tengo 29 años y no puedo salir sola a la calle", añade la joven. "Mira cómo está la calle, enfrente de la Policía", comenta mientras señala la basura esparcida por la acera. "Y toda la noche liándola", asegura. "A las dos de la mañana he tenido que llamar a la Policía porque no dejaban de chillar y de pelearse entre ellos", relata. "Da miedo, están así todo el día".

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"¿Normalidad? Eso es mentira", exclama la joven ante la pregunta de una periodista que le consulta si se siente olvidada cuando desde el Gobierno se dice que la situación en Ceuta es de normalidad. "Que vengan los de la Península, que vengan a verlo", desafía la ceutí. "Hasta que no estás en la calle y lo ves, no sabes lo que es esto", asevera antes de marcharse.

Incidentes en Fuente Caballos

Las peleas entre los inmigrantes que han invadido la ciudad suponen buena parte de las quejas de los vecinos, que esta misma noche han logrado grabar una de las registradas en Fuente Caballos, junto al recinto amurallado de La Almina.

🚩 Vecinos de Fuente Caballo denuncian constantes enfrentamientos entre inmigrantes a altas horas de la madrugada: "esto no es normalidad" Aseguran los que allí residen que "tienen miedo de salir" y están pasando unos "días malos" desde la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta… pic.twitter.com/2TLZK1hYHd — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 11, 2026

"Esto no es normalidad", destacan los residentes a El Faro de Ceuta. Los vecinos tienen miedo a salir, afirma el periódico, que poco antes reportaba enfrentamientos entre subsaharianos en las cercanías del CETI, cuyo acceso fue cerrado después de llenarse al doble de su capacidad.

Playas ocupadas

Desde Ceuta Ahora abordan la situación de las playas, ocupadas por los inmigrantes que participaron en el asalto y decidieron no volver a su país después. "¿Ya hay normalidad?", se preguntan.

#EmergenciaCeuta África en las playas de la bahía norte de #Ceuta. El presidente del Gobierno en las playas de La Mareta, los ceutíes sin playa. ¿Ya hay normalidad?. Qué opinas... 👇👇 pic.twitter.com/XpWbVtQwdd — CeutaAhora (@ceuta_ahora) August 9, 2026

"El presidente del Gobierno en las playas de La Mareta, los ceutíes sin playa", destacan. La de El Trampolín es buen ejemplo de ello. Se ha convertido en un campamento improvisado de chabolas, construidas con ramas de palmeras y bambú, telas y lo que han encontrado.